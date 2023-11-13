Για πρώτη φορά ο Γιώργος Βαγιαννίδης κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών, για τα προσεχή παιχνίδια με τη Νέα Ζηλανδία (17/11, φιλικό στη Ριζούπολη) και τη Γαλλία (21/11, τελευταίο ματς για προκριματικά στη Νέα Φιλαδέλφεια).



Ο πρώτος που υποδέχθηκε τον διεθνή μπακ-χαφ του Παναθηναϊκού ήταν ο Γκουστάβο Πογέτ, αλλά όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός της «γαλανόλευκης» στο Instagram, το καλωσόρισμα στον νεαρό ποδοσφαιριστή ήταν ιδιαίτερα θερμό.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η εικόνα του ομοσπονδιακού προπονητή, ο οποίος είχε τετ-α-τετ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Οι ποδοσφαιριστές που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του ομοσπονδιακού τεχνικού, είναι οι εξής:

Αθανασιάδης, Πασχαλάκης, Διούδης, Βλαχοδήμος, Γούτας, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τζαβέλλας, Μπάλντοκ, Γιαννούλης, Ρότα, Σάλιακας, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Γαλανόπουλος, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Παπανικολάου, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Κωνσταντέλιας, Μασούρας, Πέλκας, Φούντας, Γιακουμάκης, Ιωαννίδης, Παυλίδης.



