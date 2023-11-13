Με Σίκμα ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι - Ξεκίνησε προπονήσεις ο ΜακΚίσικ

Μια σημαντική (αν και αναμενόμενη) απουσία και μια πολυαναμενόμενη επιστροφή οριστικοποίησε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ενόψει Μακάμπι Τελ Αβίβ.



Όπως είχε προαναγγελθεί, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι (εξαιτίας του κατάγματος στο δάχτυλο του ποδιού) και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ.

Αντίθετα, στις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα επανέρχεται ο Λουκ Σίκμα, που άφησε πίσω τον δικό του τραυματισμό και θα ταξιδέψει κανονικά στο Βελιγράδι.



Εξάλλου, ευχάριστα νέα προέκυψαν και από το μέτωπο του Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος ξεκίνησε προπονήσεις με την ομάδα χωρίς επαφή και είναι στο τελικό στάδιο της επανένταξής του.

