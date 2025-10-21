Έχασε ένα ακόμη ματς και αγωνιά και για τον Ντίνο Μαυροπάνο η Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» γνώρισαν την ήττα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου από την Μπρέντφορντ, με σκορ 2-0, ωστόσο ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, έχει έναν ακόμη λόγο να πονοκεφαλιάζει.

Και αυτό γιατί στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μαυροπάνος, έπεσε στο έδαφος, έχοντας ενοχλήσεις στο δεξί πόδι και πέρασε εκτός, με φορείο! Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, αποκόμισε τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Φυσικά η ανησυχία μεταφέρεται και στις τάξεις της Εθνικής ομάδας, ενόψει και των δυο αναμετρήσεων με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία τον Νοέμβριο, οι οποίες θα είναι και οι τελευταίες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ελλάδα να μην έχει πιθανότητες πρόκρισης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.