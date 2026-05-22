Πρόβλημα με τα εισιτήρια του Final 4 - Δεν έχουν λάβει τα σχετικά mail από την Euroleague

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λιγοστές ώρες πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Final-4 της Euroleague υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο καταγγέλλεται από τους οπαδούς της ελληνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι γενικότερα πολλοί οπαδοί και των τεσσάρων ομάδων που έχουν αγοράσει εισιτήρια από τη διοργανώτρια Αρχή δεν έχουν λάβει ακόμη τα απαραίτητα mail για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Φυσικά, ανάμεσα σε αυτούς τους οπαδούς είναι και φίλοι της ελληνικής ομάδας που ακόμη δεν έχουν δει στα mail τους τα απαραίτητα... στοιχεία για την είσοδό τους στο γήπεδο.

Με τον χρόνο να πιέζει εκτιμάται ότι γίνονται προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα αυτό από τη διοργανώτρια Αρχή με την Euroleague να στέλνει μέσα στις επόμενες ώρες, το συντομότερο δυνατό, τα σχετικά mail.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έναρξη του πρώτου αγώνα.



