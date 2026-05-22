Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται απόψε (18:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) με τη Φενέρμπαχτσε στο «T-Center» και στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας, με μοναδικό τους στόχο τη νίκη, η οποία θα τους δώσει και το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00).

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι βρίσκονται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και μόλις δύο παιχνίδια μακριά από το να ανέβουν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, έφτασαν ως εδώ πραγματοποιώντας μια σταθερά εξαιρετική πορεία κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας από τις πρώτες αγωνιστικές και καταφέρνοντας τελικά να τερματίσουν στην κορυφή της βαθμολογίας, με ρεκόρ 26-12.

Η πρώτη θέση που πήρε τον έστειλε πάνω στη ελλειπή Μονακό των μπόλικων εξωαγωνιστικών προβλημάτων, την οποία… καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες στα playoffs! Αρχικά, πήρε επιβλητικές νίκες με 91-70 και 94-64 στο «καυτό» ΣΕΦ, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο και πήρε μία ακόμα άνετη νίκη, με 105-82, για να «σκουπίσει» τη σειρά και στρέψει εξ’ ολοκλήρου την προσοχή του στην προετοιμασία του για το Final Four!

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους (εκτός από τον μεγάλο άτυχο της σεζόν, Έβανς) τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους και μένει να μάθουμε ποιους θα επιλέξει για να συμπεριληφθούν στη δωδεκάδα του ημιτελικού.

«Τα συναισθήματά είναι πάνω κάτω τα ίδια, όπως κάθε φορά σε τέτοια κατάσταση. Από τη μία υπάρχει ενθουσιασμός για τα παιχνίδια, από την άλλη πίεση και υψηλός βαθμός αυτοσυγκέντρωσης. Ακολουθούμε τη ρουτίνα μας, τη διαδικασία που πάντα είναι ίδια. Το πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή οι παίκτες είναι οι κύριοι εκφραστές αυτού που θα γίνει αύριο, αυτοί χτίζουν μία αυτοπεποίθηση κάνοντας καλές προπονήσεις, με ανταγωνισμό και τους συμπαίκτες τους υγιείς», δήλωσε μεταξύ άλλων στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο προπονητής του Ολυμπιακού, με τον Τάισον Γουόρντ να προσθέτει: «Σίγουρα ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ ήταν να έχω την ευκαιρία να παίξω σε ένα Final 4, είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ τιμητικό, τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν συνέχεια, είναι ευλογία να βρίσκομαι εδώ. Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ, να γυρίσουμε την μπάλα και να είμαστε σκληροί. Πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε με τον τρόπο μας, όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν και ήταν αποτελεσματικό. Είμαι έτοιμος να νικήσω».

Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να φτάσει μέχρι το Final Four και ταξίδεψε στην Αθήνα με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της και κάνει το πολυπόθητο για εκείνη bach-to-back! Παρά το γεγονός ότι το περασμένο καλοκαίρι έχασε τους υπερπολύτιμους Χέιζ-Ντέιβις και Γκούντουριτς, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να βρει τις λύσεις και να φτάσει μέχρι εδώ.

Ολοκλήρωσε τη regular season ούσα 4η με ρεκόρ 24-14 και χάνοντας την 3η θέση στην ισοβαθμία με τη Ρεάλ. Βρέθηκε στην κορυφή σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν, ενώ παρότι πέρασε μια αγωνιστική κρίση την άνοιξη, όταν είχε να αντιμετωπίσει και αρκετούς τραυματισμούς σημαντικών παικτών της, τελικά κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα της έδρας ενόψει των playoffs. Εκεί, βρήκε απέναντί της μια άκρως ανταγωνιστική Ζάλγκιρις, όμως ανταποκρίθηκε δείχνοντας χαρακτήρα-προσωπικότητα και τελικά κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Αρχικά, πήρε δύο παρόμοιες νίκες, με 89-78 και 86-74 στην έδρα της, ενώ στη συνέχεια έχασε με 81-78 το Game 3 στο Κάουνας, πριν κλείσει τη σειρά με τη νίκη-θρίλερ της στο Game 5 (94-90 στην παράταση).

