Oδήγησε την Αλ Νασρ στην κούπα, έφτασε τα 973 γκολ και πλάνταξε στο κλάμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 3 χρόνια, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο με τη φανέλα της Αλ Νασρ.



Στην τελευταία αγωνιστική της Saudi Pro League, ο «CR7» με δύο τέρματα οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με σκορ 4-1 επί της Νταμάκ, μέσω της οποίας ο σύλλογος του Ριγιάντ εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο τεράστιος Πορτογάλος έφτασε τα 973 στην καριέρα του και πλησίασε ακόμη περισσότερο στο ιστορικό milestone των 1000 τερμάτων. Μάλιστα, ήταν σαφώς συγκινημένος και βουρκωμένος στα τελευταία λεπτά, τόσο για το προσωπικό του επίτευγμα, όσο και για την κατάκτηση του τίτλου.



Αυτό ήταν το 11ο τρόπαιο για την Αλ Νασρ στη Saudi Pro League, και πρώτο από τη σεζόν 2018-19. O Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη σεζον με 30 γκολ σε 28 ματς πρωταθλήματος.

Ronaldo marca de livre direto no jogo do título! 🔥 pic.twitter.com/P7SkBns11Z — B24 (@B24PT) May 21, 2026

Cristiano Ronaldo in tears of joy.



What a moment. ❤️ pic.twitter.com/ftEJFvLYPr — TC (@totalcristiano) May 21, 2026

CRISTIANO RONALDO BRACE TO WIN AL-NASSR THE SAUDI TITLE! 🤯 pic.twitter.com/gIzAplAo8y — TC (@totalcristiano) May 21, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.