Oδήγησε την Αλ Νασρ στην κούπα, έφτασε τα 973 γκολ και πλάνταξε στο κλάμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο γκολ στην τελευταία αγωνιστική και οδήγησε την Αλ Νασρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας

Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 3 χρόνια, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

Στην τελευταία αγωνιστική της Saudi Pro League, ο «CR7» με δύο τέρματα οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με σκορ 4-1 επί της Νταμάκ, μέσω της οποίας ο σύλλογος του Ριγιάντ εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο τεράστιος Πορτογάλος έφτασε τα 973 στην καριέρα του και πλησίασε ακόμη περισσότερο στο ιστορικό milestone των 1000 τερμάτων. Μάλιστα, ήταν σαφώς συγκινημένος και βουρκωμένος στα τελευταία λεπτά, τόσο για το προσωπικό του επίτευγμα, όσο και για την κατάκτηση του τίτλου.

Αυτό ήταν το 11ο τρόπαιο για την Αλ Νασρ στη Saudi Pro League, και πρώτο από τη σεζόν 2018-19. O Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη σεζον με 30 γκολ σε 28 ματς πρωταθλήματος.

Πηγή: sport-fm.gr

