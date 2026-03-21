Πρώτος Έλληνας με τρία μετάλλια σε Παγκόσμιο κλειστού ο Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν σταματά να γράφει ιστορία, καθώς με το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που φτάνει τα τρία μετάλλια στη διοργάνωση.

Ο «Μανόλο» κατέκτησε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6.05μ., προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία διάκριση στη συλλογή του και επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον σταθερά στην ελίτ του παγκόσμιου επί κοντώ.

Η αρχή έγινε το 2024 στη Γλασκώβη, όπου πήρε το χάλκινο με 5.86μ., ενώ το 2025 στη Ναντζίνγκ ανέβηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με 6.05μ. Το ίδιο ύψος του χάρισε και το ασημένιο στο Τόρουν, ολοκληρώνοντας μια τριετία σταθερής παρουσίας στο βάθρο.



Με δύο ασημένια και ένα χάλκινο, ο Καραλής άφησε πίσω του σπουδαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Ξεπέρασε τον Λάμπρο Παπακώστα, που είχε δύο ασημένια στο ύψος, την Κατερίνα Στεφανίδη με δύο χάλκινα στο επί κοντώ, αλλά και τον Μίλτο Τεντόγλου, που μέχρι στιγμής μετρά δύο χρυσά στο μήκος.



Βέβαια, ο Τεντόγλου έχει την ευκαιρία να φτάσει και εκείνος τα τρία μετάλλια, καθώς αγωνίζεται την Κυριακή (22/3, 20:15) στον τελικό του μήκους στο Τόρουν.



Τα μετάλλια του Καραλή στο επί κοντώ:

Αργυρό, 6,05μ. Τορούν 2026

Αργυρό, 6,05μ. Νανζίνγκ 2025

Χάλκινο, 5,86μ. Γλασκώβη 2024



Τα μετάλλια του Παπακώστα στο ύψος:

Αργυρό, 2.32μ. Παρίσι 1997

Αργυρό, 2.35μ. Βαρκελώνη 1995



Τα μετάλλια της Στεφανίδη στο επί κοντώ:

Χάλκινο, 4.80μ. Μπέρμιγχαμ 2018

Χάλκινο, 4.80μ. Πόρτλαντ 2016



Τα μετάλλια του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος:

Χρυσό, 8.22μ. Γλασκώβη 2024

Χρυσό, 8.55μ. Βελιγράδι 2022

