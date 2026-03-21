Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή «για μία ακόμη κορυφαία επίδοση και διάκριση» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την κατάκτηση από τον Έλληνα πρωταθλητή του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του: «Κατάφερε να ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του και να εμπνέει με το ήθος, την επιμονή και την αισιοδοξία του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

