«Σκούπα» στο ΣΕΦ και έφυγε για τους τελικούς ο Παναθηναϊκός

Έβγαλε... σκούπα επί του «αιώνιου» αντιπάλου και προκρίθηκε πανηγυρικά στους τελικούς της Α1 Μπάσκετ Γυναικών ο Παναθηναϊκός!

Σε ένα ματς-διαφήμιση του μπάσκετ Γυναικών και αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων, οι «πράσινες» επικράτησαν με το εντυπωσιακό 103-93 του Ολυμπιακού στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό και με συνολικό σκορ 4-0 νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς απέναντι στον Αθηναϊκό!

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκειά του, με πολλές ισοπαλίες, αλλά και διακυμάνσεις στο σκορ. Τελικώς, στην παράταση έμελλε το «τριφύλλι» να τα κάνει όλα σωστά και με τις εντυπωσιακές Κριμίλη, Φιτζέραλντ και Πρινς, καθάρισαν το ροζ φύλλο αγώνα.

Κορυφαία των νικητών ήταν η Πρινς με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ, με τις Μπράουν (20π., 8ρ.), Σπανού (17π., 9ρ.), Κριμίλη (17π., 5/8τρ.) και Γαλανόπουλος (16π.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες.

Για τις «ερυθρόλευκες» που παρέδωσαν απόψε τα «σκήπτρα» τους, ξεχώρισαν η Χριστινάκη (23π., 6ρ., 6ασ.), η Τζόνσον (14π., 9ρ.) και Ράμπερ (14π., 8ρ.).

Το ματς:

Όπως και στο Game 1 των ημιτελικών, έτσι και σήμερα, το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης. Με την Χριστινάκη να «χτυπά» μέσω ντράιβ και τις Κολλάτου και Καρλάφτη να συνδέονται με σουτ πίσω από τα 6,75μ., ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 11-7 και 14-10 στο 5λεπτο. Ο Παναθηναϊκός απάντησε και με τις Τζόνσον, Σπανού και τη Φιτζέραλντ να βρίσκονταν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, έτρεξε ένα επιμέρους 8-2 για την προσπέραση και το 18-16 τρία λεπτά αργότερα.

Με την Χριστινάκη να κάνει θραύση στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα με τέσσερις πόντους της διεθνούς γκαρντ (20-18), προτού η Μπράουν και η Τζόνσον ανταλλάξουν δίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα για το 22-20 της πρώτης περιόδου, σε ένα δεκάλεπτο όπου υπήρξαν συνολικά έξι ισοπαλίες και τρεις εναλλαγές προβαδίσματος.

Τελείως διαφορετικό ήταν το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, εκεί όπου οι «πράσινες» κυριάρχησαν και στις δύο άκρες του παρκέ στα πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου. Με πέντε πόντους της εξαιρετικής Μπράουν, το τρίποντο της Κριμίλη και τις βολές της Σπανού, το «τριφύλλι» έτρεξε ένα εντυπωσιακό 10-2 για το υπέρ του 30-24 στο 12ο λεπτό! Το τάιμ άουτ της Φρόσως Δρακάκη «αφύπνισε» τις γηπεδούχες, με τη Κριβάσεβιτς να βγαίνει μπροστά και με 11 προσωπικούς πόντους (!) να οδηγεί εκ νέου τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 37-33 στο 16'!

Μια διαφορά που οι «ερυθρόλευκες» μπόρεσαν να διατηρήσουν μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου, εκμεταλλευόμενες φυσικά τα πολλά και αβίαστα λάθη του Παναθηναϊκού. Χαρακτηριστικό ήταν πως οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-43, με το «τριφύλλι» να μετρά 11 λάθη και τις γηπεδούχες μόλις τρία.

Εξαιρετικός ήταν ο ρυθμός και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους δύο «αιώνιους» να ξεδιπλώνουν στο παρκέ τις επιθετικές τους αρετές. Ο Παναθηναϊκός βρήκε απαντήσεις στο τρίποντο της Κολλάτου και το χουκ της Ράμπερ και με τις Πρινς, Μπράουν και Γαλανόπουλος προσπέρασε για το 52-51 στο 22ο λεπτό. Ακολούθησε ένα «νεκρό» διάστημα με εκατέρωθεν χαμένα σουτ και λάθη, την ώρα όπου η Χριστινάκη με τρίποντο από τα 7,5μ. ήταν εκείνη που έσπασε την «αφλογιστία» των δύο ομάδων για το 54-52 υπέρ του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, η Ελληνίδα γκαρντ με τη βολή της τεχνικής ποινής που δέχθηκε η Σελέν Ερντέμ που πέταξε την πατερίτσα της (!), έγραψε το 55-52, με τις Καρλάφτη και Κολλάτου να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο +8 και το 62-54 στο 27ο λεπτό, την ώρα όπου για τις «πράσινες» είχε σκοράρει μόνο η Γαλανόπουλος στα πέντε τελευταία λεπτά. Σε εκείνο το σημείο βγήκε μπροστά για τις φιλοξενούμενες η Σπανού, με την έμπειρη σέντερ να πετυχαίνει 6 πόντους και να μειώνει στο 64-60, προτού η Χριστινάκη απαντήσει με ένα δικό της σερί 5 πόντων, γράψει τη μέγιστη τιμή της διαφοράς στο ματς για το 69-60 δύο λεπτά αργότερα. Στο φινάλε, δύο όμορφα καλάθια της Πρινς στο ζωγραφιστό διαμόρφωσαν το 69-64 του δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός εκμηδένισε τη διαφορά στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου χάρη στο καλάθι της Γαλανόπουλος και το απίθανο τρίποντο της Κριμίλη από τα 10 μέτρα, γράφοντας το 69-69! Η Ράμπερ απάντησε με το ίδιο νόμισμα και με πέντε δικούς της πόντους έκανε το 74-69 στο 33ο λεπτό, με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο +7 και το 81-74 δύο λεπτά αργότερα. Σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε η αντεπίθεση των «πράσινων» που με πρωταγωνίστριες την Κριμίλη, Φιτζέρλαντ και Πρινς, μπόρεσαν να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ τους και με καλάθι της τελευταίας να προσπερνούν για το 85-83 στο 39ο λεπτό! Μετά από διαδοχικές άστοχες προσπάθειες, η Ράμπερ ισοφάρισε στα 20'' πριν το τέλος, με την Κριβάσεβιτς να κάνει τάπα στη Φιτζέραλντ στην επόμενη φάση. Στο φινάλε οι αθλήτριες της Δρακάκη είχαν την ευκαιρία να πάρουν το ματς, όμως το σουτ μέσης απόστασης της Καρλάφτη βρήκε σίδερο, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση (85-85).

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος και αποφασιστικός, με την Κριμίλη να κυριαρχεί και με δύο μεγάλα σουτ πίσω από τα 6,75μ. να οδηγεί το «τριφύλλι» στο 95-87 στα 2,5 λεπτά πριν το τέλος του ματς. Μια διαφορά που αποδείχθηκε καθοριστική για το φινάλε του ματς, με τις Φιτζέραλντ και Πρινς να δίνουν με τη σειρά τους πολύτιμες λύσεις για το τελικό 93-103!





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.