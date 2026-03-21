Τεράστιος Καραλής: Ασημένιο στο Παγκόσμιο πίσω μόνο από τον Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο για δεύτερη σερί χρονιά στη διοργάνωση, σταματώντας στα 6.05μ.



Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν σταθερός και ουσιαστικός από την αρχή, περνώντας διαδοχικά τα 5.70μ., 5.85μ. και 5.95μ., ενώ στα 6.05μ. έκανε άλμα επιπέδου βάθρου, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά μια θέση στις δύο πρώτες θέσεις.

Στη συνέχεια επιχείρησε να κάνει το μεγάλο άλμα στα 6.20μ., όμως για ελάχιστα δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη. Παρά την αποτυχία, έδειξε τη διάθεση να κυνηγήσει το κάτι παραπάνω, ανεβάζοντας τον πήχη στα 6.25μ., όπου είχε δύο ακόμη προσπάθειες χωρίς επιτυχία.



Με τους υπόλοιπους αθλητές να έχουν ήδη μείνει πίσω, ο Καραλής εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, μένοντας πίσω μόνο από τον θρύλο του αγωνίσματος, Άρμαντ Ντουπλάντις, ο οποίος σταμάτησε στα 6.25μ. και δεν επιχείρησε νέο παγκόσμιο ρεκόρ.



Πρόκειται για το τρίτο μετάλλιο του Έλληνα άλτη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μετά το χάλκινο το 2024 και το ασημένιο το 2025, ενώ συνεχίζει να οδηγεί το ελληνικό επί κοντώ σε μία νέα, εντυπωσιακή εποχή.

