Βρούτσης: «Υπέγραψα το αίτημα να πάρει η Ελλάδα το Final Four της ευρωλίγκας»

Η Αθήνα μαζί με το Βελιγράδι είναι οι δύο επικρατέστερες πόλεις για να διοργανώσουν το Final Four της Ευρωλίγκας το 2026.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ πριν τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Γαλλία, ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε για την πρόταση της Κυβέρνησης να αναλάβει τη διεξαγωγή του σπουδαίου event της Euroleague και σχολίασε πώς έχει η κατάσταση.

Παράλληλα, τόνισε πως ένα ενδεχόμενο Final Four στην Ελλάδα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, και δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτό διαχωρισμοί ομάδων.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το Final Four: «Η Ελλάδα, η Πολιτεία, το Υπουργείο Αθλητισμού, προσπαθεί συνεχώς με διεθνείς διοργανώσεις μεγάλου κύρους να προσελκύσει κόσμο στην Ελλάδα. Είναι πολλαπλά τα οφέλη. Έχουμε κάνει ήδη πολλές διοργανώσεις, πήραμε και την διοργάνωση για τους άνδρες.

Αυτό που έγινε προχθές είναι ότι πράγματι εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης ως Υπουργός Αθλητισμού υπέγραψα το αίτημα η Ελλάδα να πάρει το Final Four. Είναι μία μεγάλη διοργάνωση, εκπληρώνουμε όλες τις προϋποθέσεις, από εκεί και πέρα την ευχή δίνουμε να αποφασίσουν υπέρ της Ελλάδας.

Η Ελλάδα ενώνει. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ομάδων σε αυτό. Είμαστε όλοι μία γροθιά στην Ελλάδα. Άλλοι διαχωρισμοί δεν χωράνε. Το συμφέρον της Ελλάδας μας ενώνει και ειδικά στον αθλητισμό.

Εμείς έχουμε κάνει την πρότασή μας, με τον πιο αξιοπρεπή και αξιόπιστο τρόπο, αυτό νομίζω θα αξιολογηθεί. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις, έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρει το Final Four και νομίζω το αξίζουμε».

Για το αν είναι αισιόδοξος: «Ξεκινάμε με τη λέξη αισιοδοξία, ελπίδα, το πιστεύουμε, αλλά θέλω να μείνουμε στη λέξη ‘ενωμένοι'».

