Προπονητής Ρέιντζερς: «Απορρίψαμε πρόταση για τον Ντέσερς»

Η Ρέιντζερς συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των αναμετρήσεών της με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League, μένοντας στο ισόπαλο 2-2 σε φιλική αναμέτρησή της με τη βέλγικη Μπριζ.

«Σε μερικές εβδομάδες έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε αυτό το ματς ήταν μία πολύ καλή δοκιμασία. Είδα πολλά που μου άρεσαν και πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε, πρέπει να είμαστε προνοητικοί και όχι αντιδραστικοί», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των Σκωτσέζων, Ράσελ Μάρτιν, ο οποίος αναφέρθηκε και στον μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ, Σίριλ Ντέσερς, αποκαλύπτοντας ότι η ομάδα του έχει απορρίψει πρόταση για εκείνον, επειδή δεν ανταποκρίνονταν στις οικονομικές της απαιτήσεις.

«Ο Ντέσερς είχε ένα χτύπημα, έναν τραυματισμό που τον άφησε εκτός. Απορρίψαμε μια προσφορά για αυτόν που είναι πολύ μακριά από τα οικονομικά μας ''θέλω''. Όσον αφορά τον Χάμζα, είχε ένα γραφειοκρατικό ζήτημα λόγω της βίζας του. Και οι δύο επιστρέψουν στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκωτσέζος προπονητής.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ βρίσκεται εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις με τη Ρέιντζερς για την απόκτηση του Ντέσερς, ευελπιστώντας ότι τελικά θα βρεθεί η «χρυσή τομή», έτσι ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.