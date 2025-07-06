Ο καιρός έπαιξε και πάλι τον δικό του ρόλο στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Βροχή, pit stops, εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας και συνεχείς ανατροπές, διαμόρφωσαν έναν αγώνα στο Σίλβερστοουν με ρυθμό... roller coaster.

Ο Λάντο Νόρις, σε μια εμφάνιση που συνδύασε ταχύτητα, ψυχραιμία και σταθερότητα, πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του εντός έδρας, με τον Πιάστρι να δέχεται ποινή 10 δευτερολέπτων λόγω επικίνδυνης οδήγησης και να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Δίπλα τους στο βάθρο όμως, δεν έλειψε και η στιγμή που «έλιωσε» τις καρδιές των φίλων της Formula 1.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, στα 37 του χρόνια, έζησε την κορυφαία στιγμή της διαδρομής του. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στη Formula 1, αγώνες χωρίς αντίκρισμα, θυσίες, γκρίνιες και σιωπές, ο «αιώνιος αδικημένος» πάτησε –επιτέλους– βάθρο. Ξεκινώντας από την 19η θέση, με καθαρό μυαλό, εμπειρία και το… χάρισμα της επιβίωσης, ανέβηκε τρίτος, αντιστεκόμενος στην πίεση του Λιούις Χάμιλτον μέχρι το τέλος.

Παρά την πολύ καλή του εκκίνηση, ο Φερστάπεν βρέθηκε εκτός διεκδίκησης μετά από τετακέ, το οποίο χάλασε το μυαλό του και τον άφησε μακριά από το βάθρο.

Πλέον βρισκόμαστε ακριβώς στα μέσα της σεζόν, με 12 αγώνες να απομένουν ακόμα. Ακολουθεί άλλη μία ιστορική πίστα, καθώς ο επόμενος αγώνας είναι το GP Βελγίου στο Σπα, το 3ήμερο 25-27 Ιουλίου.

Η κατάταξη στο GP του Σίλβερστοουν:

H βαθμολογία του πρωταθλήματος:

