Προμηθέας: Aπέκλεισε τη Μεγαρίδα με απίθανο Γουόκερ

Την πρώτη θέση στα ημιτελικά του ΟΠΑΠ Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισε ο Προμηθέας. H ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε άνετα με σκορ 86-77 της αξιόμαχης Μεγαρίδας στα «Δύο Αοράκια» και προκρίθηκε στην τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Περιστέρι, στον πρώτο ημιτελικό (14/02, 17:00).



Ο Προμηθέας ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και πήρε γρήγορα μία καλή διαφορά (15-6), με την ομάδα των Μεγάρων να πλησιάζει και να μειώνει σε 19-15 με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτό ήταν και το μόνο διάστημα που η Μεγαρίδα έδειξε πολύ ανταγωνιστική, αφού από εκεί και πέρα οι Πατρινοί έλεγξαν απόλυτα το παιχνίδι, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των τυπικά φιλοξενούμενων να επιστρέψουν.



Από τη δεύτερη περίοδο και μετά, πράγματι, οι παίκτες του Παπαθεοδώρου οικοδόμησαν μία διψήφια διαφορά και παρά το γεγονός πως η Μεγαρίδα έδωσε μεγάλη μάχη και κατάφερε να πλησιάσει στο σκορ αρκετές φορές, ο Προμηθέας έφτασε στην επικράτηση χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Κάπως έτσι, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι, αφού αντιμετώπιζε τη μοναδική ομάδα στο τουρνουά που αγωνίζεται στην Elite League.



Kορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζόρνταν Γουόκερ, που έκανε απίθανη εμφάνιση και «κουβάλησε» το σκοράρισμα των νικητών, με 33 πόντους και 7/15 τρίποντα. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Τζόρντον Βαρνάντο που έβαλε 22 πόντους, ενώ 14 πόντους μέτρησε ο Κένι Γουίλιαμς. Από τους ηττημένους, που μπορούν να αισθάνονται επιτυχημένοι και μόνο με την παρουσία τους στη διοργάνωση, ξεχώρισαν ο Δημήτρης και ο Πέτρος Γερομιχαλός, που μέτρησαν 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.



Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-28, 65-53, 86-77

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου:



Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου



Προμηθέας - Μεγαρίδα 86-77

20.15 Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι (2)



Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου



17.00 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Betsson (3)

20.15 Ολυμπιακός - Καρδίτσα (4)



Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου



17.00 Προμηθέας-Νικητής 2

20.15 Νικητής 3-Νικητής 4



Κυριακή 16 Φεβρουαρίου



20.15 Νικητής Α-Νικητής Β.

