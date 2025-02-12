Ο Ίνγκι Ίνγκασον εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Βίκινγκουρ στα Playoffs του Conference League και ξεκαθάρισε πως όλοι στο πράσινο «στρατόπεδο» ξέρουν πως θα πρέπει να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και τις εμφανίσεις που αρμόζουν στα standards του κλαμπ.

Ο Ισλανδός αμυντικός του «τριφυλλιού» ειπε αρχικά:

«Αναλύσαμε το ματς με τον Άρη και ξέρουμε ότι δεν παίξαμε στο επίπεδο που έπρεπε. Όπως και με τον Ολυμπιακό. Θέλουμε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να το κάνουμε απέναντι στην Βίκινγκουρ και θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται σε αυτή τη διοργάνωση. Πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα και να το δείξουμε στο γήπεδο».

Ερωτηθείς για τον συνθετικό χλοοτάπητα, σχολίασε:

«Δεν θεωρώ πρόβλημα το ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι συνθετικός. Έχουμε εμπειρία από συνθετικό χλοοτάπητα. Βλέπουμε την ομάδα μας ως φαβορί. Πρέπει να καταλάβουμε πως είναι το σημαντικό ματς στην ιστορία του ισλανδικού ποδοσφαίρου γιατί καμία άλλη από τη χώρα δεν έχει φτάσει τόσο μακριά. Έχουμε σεβασμό στον αντίπαλο, περιμένουμε δύσκολο ματς, ακόμα κι αν είμαστε εμείς το φαβορί».

Όσο για το timing της κόντρας με τη Βίκινγκουρ, ανέφερε:

«Είναι ασυνήθιστο για την Ισλανδία, γιατί τέτοια περίοδο κάνουν προετοιμασία. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση γιατί έχουμε παίξει περισσότερα ματς. Έχει έμπειρους και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Θα είναι δύσκολο ματς. Έχουν προπονητή που έχει σχετιστεί και με την εθνική ομάδα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, θα περιμένουν την ευκαιρία τους για να μας κάνουν τη ζημιά».

