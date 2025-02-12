Ο Ρουί Βιτόρια έδειξε ότι δεν στέκεται σε δυσκολίες που προκύπτουν και τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για κάθε επόμενη αγωνιστική πρόκληση.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των «πράσινων» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρώτης, εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Βίκινγκουρ στη Φινλανδία, δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για τις καιρικές συνθήκες, τις απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του και τον συνθετικό χλοοτάπητα κι έδειξε ότι η φιλοσοφία του είναι τέτοια που καθιστά ξεκάθαρη την... υποχρέωση κάθε μεγάλης ομάδας. Να κοιτάζει στα μάτια το πρόβλημα και να προσαρμόζεται.

«Προηγήθηκε ένα σερί αγώνων και ορισμένοι σε δύσκολες συνθήκες, αλλά αυτή τη στιγμή διανύουμε και περίοδο ατυχίας. Όπως για παράδειγμα 1-2 μέρες πριν από τον αγώνα ορισμένοι παίκτες παρουσίασαν συμπτώματα ίωσης ή πόνο στη μέση, οπότε δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό. Το γεγονός ότι κάποιος είναι άτυχος σε αυτό το κομμάτι, σημαίνει ότι κάποιος άλλος μπορεί να είναι τυχερός. Στο ρόστερ μας όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και αξίζουν να αγωνιστούν.

Ως προπονητής θέλω να έχω όλες τις επιλογές, αλλά είμαι πεπεισμένος πως με όσους έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε καλό αγώνα, με πίστη και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Ατυχία σε συγκεκριμένες στιγμές, αλλά και τα συνεχόμενα ματς που είναι δύσκολα κι έντονα» είπε αρχικά ο Ρουί Βιτόρια και πρόσθεσε για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού:

«Είναι καλή ομάδα η Βίκινγκουρ. Έχει παίκτες με ποιότητα. Με ξεκάθαρες και ωραίες ιδέες για το παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό, πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, γιατί οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά σε τέτοια φάση. Πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι και να εκμεταλλευτούμε τις καλές στιγμές μας. Διαβάσαμε πολύ καλά τον αντίπαλο. Θα είναι πολύ δύσκολο ματς για διάφορους λόγους. Η Βίκινγκουρ έχει μεγάλο κίνητρο».

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες το «τριφύλλι» διεκδικεί σε αυτό το πρώτο ματς, το θετικό αποτέλεσμα για το πρώτο βήμα στα Playoffs του Conference League, ο Βιτόρια απεφάνθη:

«Πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και τις δυσκολίες. Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει. Κι εγώ όταν ήρθα τον Οκτώβριο δεν περίμενα ότι θα κερδίσω όλα τα παιχνίδια. Όλα είναι πιθανά σε κάθε ματς στο ποδόσφαιρο. Ορισμένες φορές χάνεις και λυπάσαι, αλλά ορισμένες φορές μπορείς να δεις την κατάσταση ως μια νέα ευκαιρία για να κάνεις νέα αρχή προς τις νίκες. Δουλεύουμε πολύ καλά με όλους στον σύλλογο. Πρέπει να συνεχίσουμε και να έχουμε πίστη.

Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τις καιρικές συνθήκες. Θα είμαι με αυτούς που έχω διαθέσιμους, με τον συνθετικό χλοοτάπητα, θα προσαρμοστούμε και θα παίξουμε αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα. Οι μεγάλες ομάδες προσαρμόζονται, έχουμε ήδη παίξουμε φέτος ξανά σε συνθετικό χλοοτάπητα».

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι «πράσινοι», ο τεχνικός της ομάδας ανέλυσε πως: «Υπάρχουν στιγμές που δεν δεχθήκαμε γκολ, άλλες στιγμές σκοράραμε σχεδόν σε όλα τα ματς. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο δυνατοί, πιο ενεργοί, όχι πιο αντιδραστικοί. Να είμαστε ήδη εκεί όταν δημιουργηθεί μια επικίνδυνη κατάσταση, να την περιμένουμε.

Πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο με την ποιότητα που έχουμε επιθετικά, αλλά και να βελτιωθούμε και αμυντικά. Ορισμένες φορές η επίθεση μπορεί να σκοράρει και να πει στην άμυνα “εμείς κάναμε τη δουλειά μας, τώρα την κάνετε κι εσείς”. Ο μοναδικός τρόπος είναι να δουλέψουμε. Να γίνουμε πιο σωστοί».

