Το βράδυ του Σαββάτου (28/06), ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση, διαλύοντας τον ανταγωνισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να κατακτήσει την πρώτη θέση με άλμα στα 8,46 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία για φέτος στον κόσμο!



Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δήλωσε πως θα μπορούσε να είχε κάνει ένα άλμα πάνω από τα 8,50μ., αλλά όχι να φτάσει το Πανελλήνιο ρεκόρ.



Παράλληλα, τόνισε πως ήθελε να «διαλύσει» απόψε τους αντιπάλους του, ώστε να στείλει ένα θετικό μήνυμα στην ομάδα της Εθνικής και στη μάχη που δίνει για την παραμονή της στην κατηγορία!



Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Οι συνθήκες φαίνονται δύσκολες λόγω ζέστης, αλλά πρέπει να κάνεις καλή διαχείριση. Θεωρώ πάντως πως είναι οι καλές συνθήκες για μια επίδοση. Μπρούσα να κάνω μεγαλύτερο άλμα σήμερα, αλλά έχασα ανάσες. Ήθελα αρκετή ώρα αναμεσά στα άλματα να ηρεμήσω, για αυτό ήταν καλό που υπήρχαν σήμερα 16 αθλητές.



Η τέταρτη προσπάθεια ήταν καλή στα 8,44μ. αλλά έχασα την προσγείωση. Είμαι ικανοποιημένος, είμαι καλά. Σήμερα ήθελα να μπω και να τους διαλύσω, να δείξω μια καλή εικόνα στην ομάδα. Δεν ήθελα να κερδίσω απλά, ήθελα να τους ρίξω αυτό που τους έριξα, 40 πόντους.

Έχω αγώνα την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, μετά Diamond League και μετά το Βαλκανικό που θα είμαι σούπερ μπορεί να γίνει το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα μπορούσα λίγο πάνω από τα 8,50μ., όχι για πανελλήνιο ρεκόρ».

