Κακή εμφάνιση για την Εθνική μας ομάδα στην Ουγγαρία με αντίπαλο τη Λευκορωσία για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου προκριματικού ομίλου του Μουντιάλ. Το 0-0 αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει μεν κάποιες καλές ευκαιρίες και δύο δοκάρια, αλλά στην πραγματικότητα δεν πίεσε ιδιαίτερα και αντιμετώπισε το παιχνίδι ως διαδικαστικού χαρακτήρα.

Με διάταξη 3-4-2-1 παρέταξε τη Λευκορωσία ο Κάρλος Άλος. Στην εστία ο Λαπούκχοφ, με τριάδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Κχβάλκο, Μπεγκούνοφ και Ζάμπελιν. Σε ρόλο δεξιού μπακ-χαφ ο Μαλάσεβιτς, ενώ στα αριστερά ήταν ο Μάλκεβιτς με δύο κεντρικούς μέσους τους Γιαμπλόνσκι και Εμπόνγκ. Ο Λισάκοβιτς ήταν ο μοναδικός προωθημένος στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του κινούνταν οι Γκρόμικο και Ντεμτσένκο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε επτά αλλαγές, σε σύγκριση με το ματς κόντρα στη Σκωτία, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το 4-2-3-1. Στο τέρμα ο Βλαχοδήμος, με στόπερ τους Ρέτσο και Χατζηδιάκο, ενώ στα άκρα της άμυνας οι Ρότα (δεξιά) και Τσιμίκας (αριστερά). Στα χαφ ο Ζαφείρης -που επέστρεψε από την τιμωρία του- μαζί με τον Σιώπη, με τον Μασούρα στο δεξί «φτερό» και τον Τζόλη στο αριστερό. Σε ρόλο επιτελικού χαφ ο Μάνταλος, με σέντερ φορ τον Τεττέη που έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική κόντρα στη Σκωτία.

Η Εθνική προσπάθησε να μπει δυνατά στο παιχνίδι και να πιέσει ψηλά την άμυνα των Λευκορώσων, αλλά οι δύο τελικές του Τζόλη στα πρώτα επτά λεπτά δεν απείλησαν την εστία του Λαπούκχοφ. Η Λευκορωσία προσπάθησε να ισορροπήσει και η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήρθε στο 21’ μετά το αβίαστο λάθος του Τσιμίκα που έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Εμπόνγκ, αλλά ο Βλαχοδήμος με σωτήρια επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ.

Η αναμέτρηση δεν είχε γρήγορο ρυθμό, με τους παίκτες της γαλανόλευκης να βασίζουν τις επιθέσεις τους στα αριστερά με τα ανεβάσματα του Τσιμίκα. Κάπως έτσι ήρθε και η μεγάλη διπλή ευκαιρία της Εθνικής: ο 29χρονος αριστερός μπακ έβγαλε τη σέντρα, αλλά ο Μάνταλος δεν μπόρεσε με διπλή προσπάθεια να εκτελέσει όπως θα ήθελε. Η μπάλα στρώθηκε στον Μασούρα, του οποίου το τελείωμα ήταν κακό, αν και βρήκε στο κάθετο δοκάρι των Λευκορώσων.

Στη συνέχεια το ματς δεν είχε κάποια άλλη αξιόλογη στιγμή και χωρίς καθυστερήσεις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Όπως και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού η Εθνική μπήκε δυνατά, με τον Τεττέη στο 51’ να συνεργάζεται ωραία με τον Μάνταλο, που έστρωσε την μπάλα στον Ζαφείρη, αλλά η εκτέλεσή του έφυγε άουτ. Η γαλανόλευκη είχε τον έλεγχο και τρία λεπτά αργότερα (54’) ο Τζόλης έφυγε ωραία στο χώρο, είδε στην περιοχή τον Τσιμίκα, ο οποίος σούταρε από διαγώνια θέση με τον Λαπούκχοφ να διώχνει σε κόρνερ.

Η επόμενη στιγμή στο ματς ήρθε 23 (!) λεπτά μετά, με τον Τζόλη να φέρνει την μπάλα στο δεξί και να εκτελεί ωραία, όμως, η μπάλα βρήκε το δοκάρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.