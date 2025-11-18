Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ. Η Ελλάδα δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, αλλά θέλει τη νίκη για να βελτιώσει τη θέση της στο Ranking της FIFA.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει επιλέξει Βλαχοδήμο στο τέρμα, Ρέτσο, Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, Ρότα δεξί μπακ και Τσιμίκα αριστερό μπακ, Ζαφείρη και Σιώπη στα χαφ, Μασούρα δεξιά, Τζόλη αριστερά και Μάνταλο πίσω από τον Τεττέη.

ΔΕΙΤΕ LIVΕ την εξέλιξη του αγώνα

