Τέλος από τον ΣΕΓΑΣ ο Χρήστος Μελέτογλου. Ο Ολυμπιονίκης του τριπλούν εξέφρασε προ ημερών στην πρόεδρο της Ομοσπονδίας στίβου, Σοφία Σακοράφα, την επιθυμία του να παραιτηθεί από τη θέση του τεχνικού διευθυντή των Εθνικών ομάδων και να αποχωρήσει ύστερα από είκοσι χρόνια προσφοράς σε διάφορα πόστα.



Η απόφασή του ήταν οριστική κι η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και το ΔΣ στη συνεδρίαση της Τρίτης, με τον πρώην πρωταθλητή Ελλάδος στο τριπλούν να δηλώνει ευγνώμων για όσα έζησε στον χώρο του κλασικού αθλητισμού τα τελευταία 40 χρόνια.

Η κ. Σακοράφα και τα μέλη του ΔΣ εξήραν την προσφορά και το ήθος του Μελέτογλου και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια.



Ο ίδιος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Φίλες και φίλοι του κλασικού αθλητισμού,



Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή Εθνικών ομάδων του ΣΕΓΑΣ και ταυτόχρονα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο σύνολο των ανθρώπων που απαρτίζουν τη μεγάλη και ξεχωριστή οικογένεια του ελληνικού στίβου .Η κίνησή μου αυτή έγινε κατόπιν ώριμης σκέψης κι υπό μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Νιώθω πραγματικά ότι έχω ολοκληρώσει το έργο μου κι έχω ανταποδώσει στο άθλημα όλα όσα μου προσέφερε.



Η παρουσία μου θα μπορούσε, ίσως, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά, δηλώνοντας ανιδιοτελής και διαθέτοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, με συμμάχους την ωριμότητα και την εμπειρία που αποκόμισα όλα αυτά τα χρόνια, αναγνωρίζω ότι έφτασε η στιγμή να αποχωρήσω.



Από καρδιάς εκφράζω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς τους συνοδοιπόρους μου σε αυτή τη μακρά, συναρπαστική και γεμάτη συγκινήσεις πορεία. Είχα την τύχη και την τιμή να με εμπιστευτούν σημαντικές προσωπικότητες που ηγήθηκαν της Ομοσπονδίας και τις οποίες θα ήθελα να ευχαριστήσω.

Αναφέρομαι στον αείμνηστο Βασίλη Σεβαστή, τον Κώστα Παναγόπουλο και τη Σοφία Σακοράφα. Επίσης, θα έχω πάντα στην καρδιά μου τους πρώτους μου δασκάλους στην Ομοσπονδία, τους αείμνηστους Γιάννη Σταματόπουλο και Κώστα Σπανίδη. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλα τα μέλη των διοικήσεων του ΣΕΓΑΣ και προς όλους τους συνεργάτες στην Ομοσπονδία, συναδέλφους τεχνικούς, διοικητικούς υπαλλήλους κι ιατρικό επιτελείο.



Ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ σε όλους τους προπονητές και τις προπονήτριες που με αφοσίωση κι υπομονή καθοδηγούν τα παιδιά μας στον δύσκολο δρόμο του πρωταθλητισμού και των αξιών. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους αθλητές και αθλήτριες που με τη δύναμη, το ταλέντο και την ψυχή τους τιμούν τα χρώματα και το ήθος του ελληνικού στίβου και, βέβαια, τα σωματεία, που αποτελούν τα κύτταρα, την ψυχή της ανάπτυξης.

Ο στίβος δεν ήταν για μένα απλώς ένα άθλημα ή μια επαγγελματική ενασχόληση. Ήταν σχολείο ζωής, οικογένεια, πηγή αξιών, τρόπος σκέψης και στάση απέναντι στην κοινωνία.



Έμαθα τι σημαίνει προσπάθεια, ήττα, νίκη, επιμονή, συνεργασία, σεβασμός και δημιούργησα δεσμούς ζωής μέσα στα στάδια, όπου έζησα, για 40 συνεχή χρόνια, αξέχαστες στιγμές ως αθλητής και τεχνικός. Σήμερα σας χαιρετώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποχαιρετώ τον αθλητισμό. Παραμένω πάντα δίπλα του, πάντα παρών, με την ίδια αγάπη και την ίδια διάθεση προσφοράς.



Με εκτίμηση και σεβασμό προς όλους, σας εύχομαι καλή συνέχεια».

