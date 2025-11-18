Ο Άρης Betsson είναι πλέον εδώ! Λίγες ημέρες μετά την πολύ καλή τους εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, οι Θεσσαλονικείς έδωσαν συνέχεια στις υψηλές τους πτήσεις, πανηγυρίζοντας το βράδυ της Τρίτης (18/11) ένα σπουδαίο διπλό επί της Νεπτούνας με σκορ 93-87 για την 8η αγωνιστική του EuroCup.



Έχοντας εξαιρετικά ποσοστά σε δίποντα (53,5%) και τρίποντα (52,4%), η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έφτασε πιο εύκολα στη νίκη από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, αφού, προς το φινάλε της τρίτης περιόδου έφτασε να προηγείται μέχρι και με +17!



Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Αμίν Νουά με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους Τζόουνς (17π., 8ρ., 7ασ.) και Μήτρου-Λονγκ (17π., 5ρ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες.

Το ματς:

Η Νεπτούνας ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυναμικά στο ματς και με σύμμαχο το μακρινό της σουτ πήρε το πάνω χέρι στο σκορ. Χαρακτηριστικό είναι πως με τέσσερα σερί τρίποντα, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 12-6 στο τρίλεπτο, διευρύνοντας σταδιακά τη διαφορά μέχρι και το +12 για το 26-14 πέντε λεπτά αργότερα. Ωστόσο, ο Άρης κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά και να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο 28-21, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Μήτρου-Λονγκ και τους επτά προσωπικούς πόντους του Ελληνοκαναδού γκαρντ στο τελευταίο λεπτό!



Η αντεπίθεση των «κίτρινων» συνεχίστηκε στη δεύτερη περίοδο, με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς να παρουσιάζει εξαιρετικό πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ, και δη στην επίθεση! Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Αμίν Νουά, με τον 28χρονο Γάλλο φόργουορντ να πετυχαίνει 11 πόντους στο δεκάλεπτο και να ηγείται της επίθεσης του Άρη! Ένας Άρης ο οποίος και ανάγκασε τους Λιθουανούς σε πολλά και μαζεμένα λάθη, τα οποία και εκμεταλλεύτηκε χάρη στην κυριαρχία του στην αντίπαλη ρακέτα, εκεί όπου βρήκε πολλά καλάθια και μερικούς εύκολους πόντους. Το πρώτο ελληνικό προβάδισμα στο ματς ήρθε στο 16ο λεπτό με καλάθι του Πουλιανίτη (36-37), με τους Τζόουνς, Νουά και Ίνοχ να αναλαμβάνουν δράση στη συνέχεια και να στέλνουν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 50-46!



Παρά την ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου, οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν το ίδιο σοβαρό και ανταγωνιστικό πρόσωπο και στην τρίτη περίοδο. Όπως και νωρίτερα, έτσι και εδώ, η άμυνα ήταν εκείνη που έκανε τη διαφορά, αφού ο Άρης κράτησε τη Νεπτούνας στο μόλις ένα εντός πεδιάς σουτ και τους 3 πόντους για περισσότερα από 6 αγωνιστικά λεπτά! Την ίδια στιγμή, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη, οι παίκτες των «κίτρινων» έκαναν θραύση στο εμπρός μέρος του παρκέ και με την τριάδα των Κουλμπόκα, Τζόουνς και Νουά να σκοράρουν από παντού, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 και το 66-49 στο 26ο λεπτό! Παρά το σοκ, οι Λιθουανοί αντέδρασαν άμεσα και με πρωταγωνιστή τον Λόματζς, μπόρεσαν να μαζέψουν τη διαφορά στο τελευταίο τρίλεπτο, μειώνοντας στο 73-64 της περιόδου.



Κάπως έτσι, ο Άρης μπήκε με ένα πολύτιμο «μαξιλαράκι» ασφαλείας στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Η Νεπτούνας προσπάθησε να μειώσει και άλλο τη διαφορά με «όπλο» της το μακρινό σουτ, φτάνοντας μέχρι και τους 6 πόντους (75-81) στο 34ο λεπτό. Οι Θεσσαλονικείς ωστόσο έχοντας καθαρό μυαλό συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στο σκοράρισμα, με τους Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ να τρέχουν ένα σερί 7-0, έστειλαν τη διαφορά στο 90-78 τρία λεπτά αργότερα! Με δύο back-to-back τρίποντα, οι γηπεδούχοι έγραψαν το 90-84 στο 38ο λεπτό, με τον Λόματζς να βρίσκει ένα ακόμη μεγάλο σουτ πίσω από τα 6,75μ. ένα λεπτό μετά για το 90-87. Στην επόμενη φάση, ο Μήτρου Λονγκ το πήρε πάνω του και απάντησε με το ίδιο «νόμισμα» για το 93-87 στα 47 δευτερόλεπτα, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα!



Τα δεκάλεπτα: 28-21, 46-50, 64-73, 87-93.

