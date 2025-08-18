Καλάμπρια: «Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού και μια εκ των κορυφαίων των «πράσινων» γενικά, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με τον Ιταλό δεξιό μπακ να δίνει την πρώτη του συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο Youtube, μέσω της οποίας αποκάλυψε τον στόχο του να κερδίσει τίτλους και διακρίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, ο Καλάμπρια εξέφρασε την θέληση να δει το πρόσωπό του να μένει για… πάντα συνδεδεμένο με το «τριφύλλι», όπως συνέβη και με τη Μίλαν, εξηγώντας και το πως.

Ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον ρόλο του Φίλιπ Τζούριτσιτς, προκειμένου να απαντήσει θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού, αλλά και να ζητήσει τη συμπαράσταση του κόσμου για να έρθουν οι επιτυχίες.

«Μεγάλωσα με την πίεση στη Μίλαν που θέλει πάντα να κερδίζει, έχοντας φιλόδοξους και απαιτητικούς φιλάθλους. Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα και να προσφέρω με την εμπειρία μου. Θέλω να δίνω το μάξιμουμ και να κερδίζω. Θέλω να βιώσω την ατμόσφαιρα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Κάτι που μου άρεσε πάντα είναι να βλέπω τις φωτογραφίες μου στο Μιλανέλο. Θέλω να τις δω και εδώ στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω κάτι με αυτή τη φανέλα» είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε:

«Ο σύλλογος μου έδειξε με κάθε τρόπο πόσο με ήθελε εδώ. Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει μια περαιτέρω πρόκληση που θα με βοηθήσει να εξελιχθώ τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ποδοσφαιριστής. Θα ήθελα να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα όπως με τη Μίλαν. Να σηκώσω κύπελλα όπως στο παρελθόν και να παίξω όσο περισσότερο μπορώ ώστε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην κορυφή, κατακτώντας τίτλους. Θέλω επίσης να παίξω στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό για μένα».

