Το απόλυτο χάος στο ντέρμπι της Πράγας. Τρία λεπτά πριν από το σφύριγμα της λήξης, οι οπαδοί της Σλάβια εισέβαλαν κατά χιλιάδες στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας φωτοβολίδες και έτρεξαν προς την απέναντι κερκίδα.

Εκεί, τις εκσφενδόνισαν προς τους αντίπαλους οπαδούς, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να τρέχουν προς τ’ αποδυτήρια.

Ο πορτιέρε της Σπάρτα, Γιάκουμπ Σουρόβτσικ, τραυματίστηκε από χτύπημα οπαδού και μετά το περιστατικό η ομάδα του αρνήθηκε να ξαναβγεί στον αγωνιστικό χώρο.

Το ντέρμπι διεκόπη οριστικά με το σκορ στο 3-2 υπέρ της Σλάβια, η οποία υπερέχει 8 βαθμών της συμπολίτισσάς της στην κορυφή των Playoffs για το πρωτάθλημα Τσεχίας…

Ακολουθεί το βίντεο από τα επεισόδια:

