Ανακοίνωσε τον Ντοναρούμα η Μάντσεστερ Σίτι

Στο ρόστερ της Μάντσεστερ Σίτι ανήκει και επίσημα από σήμερα ο Τζιανλουίτσι Ντοναρούμα.

Η αγγλική ομάδα σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ιταλού τερματοφύλακα ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 5 χρόνια.

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Ντοναρούμα κρίθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν ότι δεν χρειάζεται για τη νέα σεζόν με το deal να κλείνει πιθανότατα κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντοναρούμα στους Παριζιάνους είχε 161 παιχνίδια έχοντας 56 clean sheets σε όλες τις διοργανώσεις. Πέρσι είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Παρί για να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του Champions League.

We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

