Θερινό ρεκόρ στα 6,01 και δεύτερη θέση για τον Καραλή στη Σανγκάη

Ακόμη μια σπουδαία επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος «πέταξε» στα 6,01 στο Diamond League της Σανγκάης και κατέκτησε τη 2η θέση!

Εμανουήλ Καραλής

Συνεχίζει ακάθεκτος να σπάει τα κοντέρ και να γράφει ιστορία ο Εμμανουήλ Καραλής! Ο χάλκινος Ολυμπιονίκη του Τόκιο, απέδειξε ότι δεν βρίσκεται τυχαία στο κορυφαίο επίπεδο και στο Diamond League της Σανγκάης.

Ο Καραλής, ξεκίνησε τις προσπάθειες του με το πρώτο άλμα στα 5,62μ. περνώντας με άνεση το εμπόδιο. Στη συνέχεια ακολούθησαν δυο προσπάθειες για να ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 82 εκατοστά, ενώ με την πρώτη κατάφερε να περάσει τα 5,92 μ.

Το θερινό Πανελλήνιο ρεκόρ ήρθε με την πρώτη προσπάθεια στο 6,01. Ο Καραλής επιχείρησε ξεπεράσει τον εαυτό του και πηδήξει πάνω από τα 6,11μ. όμως είχε τρεις άκυρες προσπάθειες και τερμάτισε δεύτερος.

Φυσικά, την πρώτη θέση πανηγύρισε για μια ακόμη φορά ο σπουδαίος Μόντο Ντουπλάντις, με άλμα στα 6 μέτρα και 11 εκατοστά.

