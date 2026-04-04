«Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το Stoiximan Final Four Κυπέλλου πόλο γυναικών, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 15-13 κόντρα στη Βουλιαγμένη στον τελικό που διεξήχθη στο κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας Λάρισας.

Τα οκτάλεπτα του τελικού: 4-4, 3-3, 3-4, 3-4

Βουλιαγμένη (Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 3, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 4, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

Ολυμπιακός (Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 3, Άντριους, Σιούτη 2 , Μπίκου, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά.

