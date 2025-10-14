Η κλήρωση του Κυπέλλου πόλο ανδρών και γυναικών

Η ΚΟΕ πραγματοποίησε την Τρίτη στα γραφεία της την κλήρωση όλων των φάσεων του Κυπέλλου πόλο ανδρών και γυναικών. Η πρώτη φάση και των δύο διοργανώσεων θα διεξαχθεί στις 5/11, ενώ το Final 4 των ανδρών θα διεξαχθεί 27-28/2 2026 και των γυναικών 3-4/4 2026.
Αναλυτικά:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ:
Α' ΦΑΣΗ, 5/11/2025:
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ (1)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (2)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (3)
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (4)
ΠΑΟΚ DOMUS ERGO - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (5)
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (6)
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΥΔΡΑΪΚΟΣ (7)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΘ (8)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 4/2/2026:
Νικητής 1 - Νικητής 2 (9)
Νικητής 3 - Νικητής 4 (10)
Νικητής 5 - Νικητής 6 (11)
Νικητής 7 - Νικητής 8 (12)
FINAL-4, 27-28/2/2026:
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Νικητής 9 - Νικητής 10
Νικητής 11 - Νικητής 12
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Α' ΦΑΣΗ, 5/11/2025:
ΠΑΟΚ DOMUS ERGO - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ (5)
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (6)
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (7)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (8)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 26/11/2025:
Νικητής 7 - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON (9)
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - Νικητής 8 (10)
Νικητής 6 - Νικητής 5 (11)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ iRepair (12)
FINAL-4, 3-4/4/2026:
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:
Νικητής 9 - Νικητής 10
Νικητής 11 - Νικητής 12
