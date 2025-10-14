Η κλήρωση του Κυπέλλου πόλο ανδρών και γυναικών

Η ΚΟΕ πραγματοποίησε την Τρίτη στα γραφεία της την κλήρωση όλων των φάσεων του Κυπέλλου πόλο ανδρών και γυναικών. Η πρώτη φάση και των δύο διοργανώσεων θα διεξαχθεί στις 5/11, ενώ το Final 4 των ανδρών θα διεξαχθεί 27-28/2 2026 και των γυναικών 3-4/4 2026.

Αναλυτικά:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ:

Α' ΦΑΣΗ, 5/11/2025:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ (1)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (2)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (3)

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (4)

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (5)

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (6)

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΥΔΡΑΪΚΟΣ (7)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΘ (8)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 4/2/2026:

Νικητής 1 - Νικητής 2 (9)

Νικητής 3 - Νικητής 4 (10)

Νικητής 5 - Νικητής 6 (11)

Νικητής 7 - Νικητής 8 (12)

FINAL-4, 27-28/2/2026:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Νικητής 9 - Νικητής 10

Νικητής 11 - Νικητής 12

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Α' ΦΑΣΗ, 5/11/2025:

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ (5)

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (6)

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (7)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (8)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 26/11/2025:

Νικητής 7 - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON (9)

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - Νικητής 8 (10)

Νικητής 6 - Νικητής 5 (11)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ iRepair (12)

FINAL-4, 3-4/4/2026:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:

Νικητής 9 - Νικητής 10

Νικητής 11 - Νικητής 12

