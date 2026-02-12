Γιοβάνοβιτς: «Μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι»

Η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και θα μονομαχήσει με μεγαθήρια.



Για το γκρουπ Α2 στον 2ο όμιλο θα βρεθεί αντιμέτωπη με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Ο προπονητής της «γαλανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά το φινάλε της κλήρωσης, στάθηκε στην προσπάθεια που πρόκειται να καταβάλει ολόκληρη η ομάδα, παρά το δύσκολο έργο που έχει μπροστά της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας στο Nations League.



Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας. Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

