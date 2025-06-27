ΑΕΚ: Πρόβα τζενεράλε με Ομόνοια στην OPAP Arena - Θα τιμήσει τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη

Πρόβα τζενεράλε με την Ομόνοια για την ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε γνωστό πως θα δώσει φιλικό με την ομάδα της Λευκωσίας στην «OPAP Arena», λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της.



Η αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Ιουλίου με ώρα έναρξης τις 21:00. Μάλιστα, στο εν λόγω παιχνίδι η ΑΕΚ θα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου της, Μιχάλη Κατσούρη.

Aυτό θα είναι και το τελευταίο ματς προετοιμασίας που θα δώσουν οι «κιτρινόμαυροι», πριν ξεκινήσεις τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League κόντρα είτε στην Χάποελ Μπερ Σεβά είτε στη Λέφσκι Σόφιας.



Yπενθυμίζουμε ότι πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας της ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 31 Ιουλίου.

