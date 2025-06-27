Άρης: Δεκτή η πρόταση του Σιάο και από τον Ερασιτέχνη

Έτοιμος να μπει στη νέα εποχή είναι ο μπασκετικός Άρης!



Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της «κίτρινης» ΚΑΕ πως επήλθε συμφωνία για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του συλλόγου σε επενδυτικό όμιλο του Ρίτσαρντ Σιάο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Άρη έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση!

Επόμενο και τελικό βήμα έτσι ώστε να αλλάξει χέρια και τυπικά η ΚΑΕ, είναι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Α.Σ., με μοναδικό θέμα την πρόταση του επενδυτικού οργανισμού για τη μεταβίβαση των μετοχών της ομάδας. Η Συνέλευση θα λάβει χώρα στο «Nick Galis Hall», την Τετάρτη 2 Ιουλίου στις 19:00.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη, η οποία έλαβε χώρα απόψε (27/06) στα γραφεία του συλλόγου, έγινε δεκτή η πρόταση του επενδυτικού ομίλου για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Midea.



Ο πρόεδρος του Α.Σ. ΑΡΗΣ και αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Midea, Λευτέρης Αρβανίτης, παρουσίασε αναλυτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόταση του επενδυτικού ομίλου και ανέλυσε τις επαφές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία με την ΚΑΕ, αλλά και το πλάνο που υπάρχει για την «επόμενη μέρα» του ΑΡΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση.



Επόμενο και τελικό βήμα είναι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Α.Σ., με μοναδικό θέμα την πρόταση του επενδυτικού οργανισμού για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ. Η Συνέλευση θα λάβει χώρα στο «Nick Galis Hall», την Τετάρτη 2 Ιουλίου στις 19:00. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

