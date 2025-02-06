Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro U21 2027

Στον 6ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 2027, κληρώθηκε η Εθνική Ελπίδων μαζί με την Γερμανία, την Γεωργία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Λετονία και την Μάλτα.

Αναλυτικά οι προκριματικοί όμιλοι του U21 EURO 2027:

1ος όμιλος: Ισπανία, Ρουμανία, Φινλανδία, Κόσοβο, Κύπρος, Σαν Μαρίνο.

2ος όμιλος: Πορτογαλία, Τσεχία, Βουλγαρία, Σκωτία, Αζερμπαϊτζάν, Γιβραλτάρ.

3ος όμιλος: Γαλλία, Ελβετία, Ισλανδία, Νησιά Φερόε, Λουξεμβούργο, Εσθονία.

4ος όμιλος: Αγγλία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Μολδαβία, Καζακστάν, Ανδόρα.

5ος όμιλος: Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αρμενία.

6ος όμιλος: Γερμανία, Γεωργία, Ελλάδα, Βόρεια Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα.

7ος όμιλος: Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ισραήλ, Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

8ος όμιλος: Ουκρανία, Κροατία, Ουγγαρία, Τουρκία, Λιθουανία.

9ος όμιλος: Δανία, Βέλγιο, Αυστρία, Ουαλία, Λευκορωσία.

Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Ημερομηνίες αγώνων

Φάση ομίλων:

17-25 Μαρτίου 2025

2-10 Ιουνίου 2025

1-9 Σεπτεμβρίου 2025

6-14 Οκτωβρίου 2025

10-18 Νοεμβρίου 2025

23-31 Μαρτίου 2026

21 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου 2026

Play-offs:

9–17 Νοεμβρίου 2026

