Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro U21 2027

Ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 2027 η Εθνική Ελπίδων - Η τελική φάση θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία

Εθνική Ευελπίδων

Στον 6ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 2027, κληρώθηκε η Εθνική Ελπίδων μαζί με την Γερμανία, την Γεωργία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Λετονία και την Μάλτα.

Αναλυτικά οι προκριματικοί όμιλοι του U21 EURO 2027:

1ος όμιλος: Ισπανία, Ρουμανία, Φινλανδία, Κόσοβο, Κύπρος, Σαν Μαρίνο.
2ος όμιλος: Πορτογαλία, Τσεχία, Βουλγαρία, Σκωτία, Αζερμπαϊτζάν, Γιβραλτάρ.
3ος όμιλος: Γαλλία, Ελβετία, Ισλανδία, Νησιά Φερόε, Λουξεμβούργο, Εσθονία.
4ος όμιλος: Αγγλία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Μολδαβία, Καζακστάν, Ανδόρα.
5ος όμιλος: Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αρμενία.
6ος όμιλος: Γερμανία, Γεωργία, Ελλάδα, Βόρεια Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα.
7ος όμιλος: Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ισραήλ, Βοσνία/Ερζεγοβίνη.
8ος όμιλος: Ουκρανία, Κροατία, Ουγγαρία, Τουρκία, Λιθουανία.
9ος όμιλος: Δανία, Βέλγιο, Αυστρία, Ουαλία, Λευκορωσία.

Euro U21 2027

Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Ημερομηνίες αγώνων

Φάση ομίλων:

17-25 Μαρτίου 2025
2-10 Ιουνίου 2025
1-9 Σεπτεμβρίου 2025
6-14 Οκτωβρίου 2025
10-18 Νοεμβρίου 2025
23-31 Μαρτίου 2026
21 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου 2026

Play-offs:

9–17 Νοεμβρίου 2026

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελπίδων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark