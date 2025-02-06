Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro U21 2027

Στον 6ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 2027, κληρώθηκε η Εθνική Ελπίδων μαζί με την Γερμανία, την Γεωργία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Λετονία και την Μάλτα.
Αναλυτικά οι προκριματικοί όμιλοι του U21 EURO 2027:
1ος όμιλος: Ισπανία, Ρουμανία, Φινλανδία, Κόσοβο, Κύπρος, Σαν Μαρίνο.
2ος όμιλος: Πορτογαλία, Τσεχία, Βουλγαρία, Σκωτία, Αζερμπαϊτζάν, Γιβραλτάρ.
3ος όμιλος: Γαλλία, Ελβετία, Ισλανδία, Νησιά Φερόε, Λουξεμβούργο, Εσθονία.
4ος όμιλος: Αγγλία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Μολδαβία, Καζακστάν, Ανδόρα.
5ος όμιλος: Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αρμενία.
6ος όμιλος: Γερμανία, Γεωργία, Ελλάδα, Βόρεια Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα.
7ος όμιλος: Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ισραήλ, Βοσνία/Ερζεγοβίνη.
8ος όμιλος: Ουκρανία, Κροατία, Ουγγαρία, Τουρκία, Λιθουανία.
9ος όμιλος: Δανία, Βέλγιο, Αυστρία, Ουαλία, Λευκορωσία.
Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.
Ημερομηνίες αγώνων
Φάση ομίλων:
17-25 Μαρτίου 2025
2-10 Ιουνίου 2025
1-9 Σεπτεμβρίου 2025
6-14 Οκτωβρίου 2025
10-18 Νοεμβρίου 2025
23-31 Μαρτίου 2026
21 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου 2026
Play-offs:
9–17 Νοεμβρίου 2026
