Ο Πολ Πογκμπά ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση με τη φανέλα της Μονακό, έπειτα από την ολοκλήρωση της τιμωρίας του λόγω ντόπινγκ. Ο Γάλλος διεθνής μέσος έχει συμφωνήσει σε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου και εντός της εβδομάδας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο 32χρονος δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν φορούσε τη φανέλα της Γιουβέντους, πριν τιμωρηθεί με τετραετή αποκλεισμό λόγω θετικού δείγματος στην απαγορευμένη ουσία DHEA. Ο Πογκμπά άσκησε έφεση για τη διάρκεια της τιμωρίας του, η οποία μειώθηκε τελικά στους 18 μήνες, και από τον Μάρτιο είναι ξανά ελεύθερος να αγωνιστεί.

Με 91 συμμετοχές στην εθνική Γαλλίας, ο Πογκμπά προσέλκυσε ενδιαφέρον από ομάδες σε όλο τον κόσμο μετά τη λύση του συμβολαίου του με τη Γιουβέντους τον περασμένο Νοέμβριο. Παρότι υπήρξαν προτάσεις από ομάδες του MLS και της Σαουδικής Αραβίας, ο ίδιος επέλεξε να κάνει νέο ξεκίνημα στη Ligue 1 με τη Μονακό, που ευελπιστεί να ολοκληρώσει σύντομα τη μεταγραφή.

Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από τις ακαδημίες της Χάβρης, ο Πογκμπά δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στο παρελθόν σε σύλλογο του γαλλικού πρωταθλήματος. Έκανε δύο θητείες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ — η δεύτερη μάλιστα, το 2016, τον ανέδειξε στον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή στον κόσμο εκείνη την εποχή, με μεταγραφή ύψους 89,3 εκατ. λιρών. Η επιστροφή του στο Μάντσεστερ δεν είχε την αναμενόμενη πορεία, ενώ και η δεύτερη θητεία του στη Γιουβέντους σημαδεύτηκε από τραυματισμούς και πτώση στην απόδοση, προτού επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού.

