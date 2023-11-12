Παρέμεινε αλύγιστος και στην κορυφή της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, χρειάστηκε να χάσει πολλές ευκαιρίες στην Καισαριανή κόντρα στην Κηφισιά και να «καρδιοχτυπήσει» στο 35' με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία της που σταμάτησε ο Λοντίγκιν, αλλά το «χρυσό» γκολ του Ντάνιελ Μαντσίνι στο 58' έλυσε τον «Γόρδιο δεσμό» και λύτρωσε το «τριφύλλι» στο τελευταίο ματς της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Σημαντική νίκη για τους «πράσινους» που διατηρήθηκαν στο +4 από τους διώκτες τους, έσπασαν την έδρα της Κηφισιάς και πάνε με ηρεμία στη διακοπή, ενόψει και της δύσκολης συνέχειας. Ακυρωθέν γκολ του Αϊτόρ στο 13' το οποίο προήλθε από όμορφη μπαλιά του Πέρεθ στον Μαντσίνι με τον Αργεντινό να είναι μια «τρίχα» πιο μπροστά, όπως αποδείχθηκε και μέσω VAR.

Από μια αναγκαστική αλλαγή για κάθε ομάδα με τον Σναϊντερλάν να νιώθει ενοχλήσεις και να αντικαθίσταται στο 13' από τον Μποτία και τον Γέντβαϊ να παραχωρεί στο 64' τη δική του θέση στον Ζέκα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το 4-2-3-1 παρέταξε την Κηφισιά ο Γιάννης Αναστασίου. Αναγνωστόπουλος στην εστία, με τους Μασούρα, Παρρά, Βαφέα και Λαντρ στην άμυνα. Ο Σναϊντερλάν με τον Ιπαλίμπο κινούνταν στον άξονα ως αμυντικά χαφ με τον Πρίτσα σε ελεύθερο ρόλο ενώ Γκόμπελιτς και Αντερέγκεν πλαισίωναν τον Τετέι στην επίθεση.

Το καθιερωμένο 4-3-3 από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Ο Λοντίγκιν κάθισε κάτω από τα δοκάρια. Στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γέντβαϊ και Μλαντένοβιτς. Στον άξονα ο Ρούμπεν Πέρεθ, με τον Τσέριν και τον Τζούριτσιτς σε ελεύθερο ρόλο. Ο Μαντσίνι δεξιά, ο Αϊτόρ αριστερά και ο Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Με τον Παναθηναϊκό να πιέζει και να κερδίζει δυο κόρνερ στο πρώτο πεντάλεπτο και να μην τα εκμεταλλεύεται ξεκίνησε το ματς στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος». Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε την κατοχή και κυκλοφορούσε την μπάλα στην προσπάθεια της να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Κηφισιάς.

Στο 13' οι «πράσινοι» έφτασαν με αξιώσεις στα καρέ του Αναγνωστόπουλου, με τον Ρούμπεν Πέρεθ να κάνει την μπαλιά στην πλάτη της άμυνας εκεί όπου ο Μαντσίνι έκανε το παράλληλο γύρισμα στον Αϊτόρ με τον Ισπανό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και τον Ζαμπαλά να ακυρώνει το γκολ, αφού στην αρχή της φάσης ο Μαντσίνι ήταν εκτεθειμένος, σε μια άκρως οριακή φάση που ελέγχθηκε με τις γραμμές μέσω VAR.

H ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατέβασε ταχύτητες και με τη συμπλήρωση 21 λεπτών έχασε ακόμη μια καλή ευκαιρία. Ο Μλαντένοβιτς σε μια από τις λίγες φορές που κατάφερε να ξεπεράσει τον Μασούρα, γύρισε στον Τσέριν, ο Σλοβένος σούταρε με τον Αναγνωστόπουλο να αντιδρά διώχνοντας σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και αφού πίεσαν με τον Αϊτόρ στο 25' έχασαν σπουδαία ευκαιρία στο 30'. Ο Ισπανός ξανά πρωταγωνιστής γύρισε παράλληλα με δύναμη στην καρδιά της περιοχή προς τον Σπόραρ, ο οποίος δεν πρόλαβε να την σπρώξει στα δίχτυα και έκανε φάουλ στον Αναγνωστόπουλο.

Η ομάδα της Κηφισιάς πήρε με την πάροδο του χρόνου μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 35' έχασε τη μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους. Ο Τετέι έκανε την επέλαση από τα δεξιά γύρισε την μπάλα στον Πρίτσα αυτός από το ύψος του πέναλτι σούταρε και ο Λοντίγκιν τον σταμάτησε με σπουδαία επέμβαση, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο επερχόμενος Μασούρας έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού.

Ο Παναθηναϊκός αφυπνίστηκε από αυτή την στιγμή της Κηφισιάς και στο 38' ο Μαντσίνι μπήκε από τα δεξιά, γύρισε εκεί που ο Μποτία έδιωξε προτού ο Σπόραρ γίνει επικίνδυνος. Η τελευταία καλή στιγμή του ματς είχε ξανά «πράσινο» χρώμα. Ο Κώτσιρας συνεργάστηκε από τα δεξιά με τον Μαντσίνι, έκανε τη σέντρα στο ημικύκλιο της περιοχή, εκεί που ο Τσέριν σούταρε με δύναμη στη γωνία με τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει εντυπωσιακά, κρατώντας το 0-0 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Οι δυο προπονητές δεν προχώρησαν σε αλλαγές με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου και ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το ίδιο μοτίβο, κρατώντας μπάλα. Στο 52' ο Αϊτόρ κέρδισε το φάουλ από τον Μποτία ο οποίος δέχθηκε την κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα. Ο Τσέριν ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά την έστειλε πάνω από τα δοκάρια.

Το «τριφύλλι» πίεσε και στο 58' δικαιώθηκε. Ο Τζούριτσιτς έκανε μια σέντρα που κόντραρε, ο Αντερέγκεν δεν μπόρεσε να διώξει και ο Αργεντινός με σουτ την έστειλε στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου για το 0-1!

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατέγραψε ακόμη μια τελική με τον Τζούριτσιτς να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και αφού διένυσε λίγα μέτρα, σούταρε αδύναμα με τον Αναγνωστόπουλο να μπλοκάρει εύκολα.

Τα λεπτά κυλούσαν με τους δυο προπονητές να ανακατεύουν την «τράπουλα» προκειμένου να φρεσκάρουν τις ομάδες τους. Στο 75' το «τριφύλλι» κατέγραψε μια ακόμη τελική. Από το κόρνερ που εκτελέστηκε από τα αριστερά η άμυνα της Κηφισιάς έδιωξε, ο Μπερνάρ κατέβασε την μπάλα, την έστρωσε στον Σένκεφελντ, που με σουτ εκτός περιοχής την έστειλε άουτ.

Με το ματς στην κόψη του ξυραφιού και τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τον έλεγχο και το σκορ στα δικά του επίπεδα τα λάθη αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό εκατέρωθεν.

Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να παραμείνει μπροστά και να αναζητά ένα δεύτερο γκολ προκειμένου να «καθαρίσει» το ματς.

Αρχικά στο 90'+2' ο Παλάσιος είδε τον Αναγνωστόπουλο να σταματάει το δυνατό διαγώνιο σουτ του και να κρατά το σκορ στο 1-0, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπερνάρ τροφοδότησε τον Ιωαννίδη, αυτός προσπέρασε εξαιρετικά τον Μποτία και σούταρε με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να αποκρούει ξανά και τον Παναθηναϊκό να αποδρά με ένα σημαντικό «διπλό» από την Καισαριανή.

ΜVP: Μέχρι το 75' ο ήρωας του Παναθηναϊκού στην Καισαριανή ήταν ο Γιούρι Λοντίγκιν. Ο έμπειρος πορτιέρε, ήταν ακέραιος σε πολλές περιπτώσεις έχοντας κάνει επιβλητικές εξόδους στα στημένα και αποκρούοντας τη μεγάλη στιγμή στο 35' με τον Πρίτσα. Ωστόσο τον τίτλο του MVP δεν θα μπορούσε να τον πάρει άλλος πλην του «χρυσού» σκόρερ Ντάνιελ Μαντσίνι ο οποίος ξεκλείδωσε την άμυνα στο 58' και χάρισε εν τέλει σπουδαία νίκη στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Σπύρος Ζαμπαλάς δεν χρειάστηκε πολλές φορές να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Στο 13' ενήργησε σωστά και συμβουλευόμενος τον Τζήλο στο VAR ακύρωσε το γκολ του Αϊτόρ, ενώ και στις κάρτες έκανε σωστή μοιρασιά.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Kηφισιά (Γιάννης Αναστασίου / 4-2-3-1): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Βαφέας, Λοϊκ, Πάρρας (80’ Οζέγκοβιτς), Σνάιντερλαν (13’ λ.τ. Μποτία), Ιπαλίμπο, Μασούρας, Πρίτσας (70’ Σάντος), Αντερέγκεν (69’ Μπιφουμά), Τετέι (80’ Νίνης).

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς / 4-3-3): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γέντβαϊ (64’ λ.τ. Ζέκα), Μλαντένοβιτς, Τζούρισιτς (70’ Μπερνάρ), Πέρεθ, Τσέριν, Μαντσίνι (80’ Βέρμπιτς), Σπόραρ, (79’ Ιωαννίδης) Αϊτόρ (70’ Παλάσιος).

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Τρύφων Πετρόπουλος, Πέτρος Πάτρας

Τέταρτος διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

VAR: Θανάσης Τζήλος, Ηλίας Κωνσταντίνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.