Με 4-3-3 (αντί για το 4-2-3-1 που επιλέγει συνήθως) παρέταξε τον Αστέρα ο Μίλαν Ράσταβατς. Ο Παπαδόπουλος ήταν στο τέρμα, Καστάνιο και Πίτσου ήταν τα στόπερ, με τους Γκαρθία και Χουχούμη να βρίσκονται στα άκρα της άμυνας. Αλάγκμπε, Γκος και Σουρλής αποτελούσαν την τριάδα στα χαφ. Καλτσάς και Κρέσμπι βρίσκονταν στα «φτερά», με τον Μιριτέλο να κινείται στην κορυφή της επίθεσης.

Επαναφέροντας το 4-2-3-1 και φρεσκάροντας την ενδεκάδα παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Ο Πασχαλάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τον Ρέτσο να έχει τον Ντόη στο πλευρό του, καθώς ο Πορόσο είναι τραυματίας και τους Ροντινέι-Ορτέγκα να βρίσκονται στα άκρα της άμυνας. Έσε και Αλεξανδρόπουλος ήταν τα δύο χαφ, με τους Μπιέλ και Σολμπάκεν να είναι στα «φτερά» και ο Σκάρπα σε ρόλο δεκαριού. Ο Ελ Κααμπί επιλέχθηκε για τη γραμμή κρούσης.



Το ματς

Το σκηνικό στην αναμέτρηση δεν αποτέλεσε έκπληξη, με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα στα πόδια του, την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον Αστέρα να τον περιμένει, έχοντας σκοπό να κλέψει μπάλες για να «χτυπήσει» στην κόντρα. Ωστόσο, η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή (και η καλύτερη στο πρώτο μέρος) άνηκε στους γηπεδούχους, με τον Σουρλή να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και τον Μιριτέλο επικίνδυνη κεφαλιά, που έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη.



Στο επόμενο λεπτό, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που απείλησε, με τον Σκάρπα να πιάνει σουτ στην κίνηση -μετά από αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπιέλ- από δύσκολη γωνία, με την μπάλα να σκάει και να καταλήγει στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Οι Αρκάδες κατάφεραν να περιορίσουν τους Πειραιώτες στο πρώτο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν κάθετο παιχνίδι, δίχως τον Καμαρά (τιμωρημένος) και τον Φορτούνη (δεν ήταν βασικός) στη σύνθεσή τους, ενώ δεν δημιουργούσαν ούτε από τα άκρα. Αφού δεν είχαν μπει στην εξίσωση ο Σολμπάκεν, ο οποίος ήταν άφαντος και πάλι, ενώ ο Μπιέλ συνέκλινε στο κέντρο για να δημιουργεί, ενώ ο Ελ Κααμπί υπενθύμισε ότι είναι ντεφορμέ. Αυτό φάνηκε και από το τετ-α-τετ στο 26’-ασχέτως αν ήταν οφσάιντ-, όπου έκανε πολύ κακό τελείωμα, ενώ είχε τον χώρο και τον χρόνο για να δράσει. Με εξαίρεση τη συγκεκριμένη -ως μη γενόμενη φάση- και την περίπτωση στο 45’+2’, όταν και ο Ροντινέι πλαγιοκόπησε, αλλά δεν υπήρξε συμπαίκτης του για να αξιοποιήσει το γύρισμά του, ο Ολυμπιακός δεν πάτησε με αξιώσεις στην περιοχή. Στο σουτ του Έσε στο 30’ ο Παπαδόπουλος είχε τον έλεγχο, ενώ λίγο μετά ο Αλεξανδρόπουλος δεν θα μπορούσε να ανησυχήσει τον Έλληνα γκολκίπερ, καθώς αστόχησε πολύ.



Διαφορετικό πρόσωπο παρουσίασε ο Ολυμπιακός από τα πρώτα λεπτά στο β’ μέρος. Έβγαζε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι, συνδυαζόταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ έφτανε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στην αντίπαλη περιοχή. Στο 54’ οι Πειραιώτες βρήκαν χώρο, με τον Μπιέλ να πιάνει σουτ από τα όρια της περιοχής, το οποίο μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος. Σε ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρει παίκτης τους τόσο χώρο.



Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παιχνίδι και από τα άκρα πλέον με την είσοδο του Ποντένσε και κάπως έτσι απείλησαν στο 59’, με τον Πορτογάλο να σεντράρει και τον Σκάρπα να αστοχεί πιάνοντας σουτ με τη μία. Με την πάροδο του χρόνου, ο Ολυμπιακός άρχισε να αφήνει κενά πίσω και παραλίγο ο Αστέρας να τον τιμωρήσει στο 67’, με τον Κρέσπι να βρίσκεται σε θέση βολής και να πιάνει σουτ που έβγαλε ο Πασχαλάκης, δείχνοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά.



Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα με… κλειδί τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος μπήκε στο 63’ και άνοιξε το σκορ στο 69’. Ο 31χρονος άσος συνέκλινε, έπιασε συρτό σουτ που κόντραρε, με την μπάλα να αλλάζει πορεία και να μπερδεύει τον Παπαδόπουλο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.