Ελληνικός θρίαμβος στα 50μ. ύπτιο στο Βελιγράδι: Δύο μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα

Εγινε κι αυτό στο Βελιγράδι!

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα εξασφάλισε δύο μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα σε μεγάλη διοργάνωση της κολύμβησης.

Ο Απόστολος Χρήστου υπερασπίστηκε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο, κερδίζοντας τον τελικό με 24.39, ενώ ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης πήρε την τρίτη θέση με 24.74 και πανηγύρισε το πρώτο του μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών.

Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Πολωνός Κσαβέρι Μάσιουκ με 24.63.

Ο Χρήστου ήταν ο κάτοχος του τίτλου, ήταν το μεγάλο φαβορί και δεν διέψευσε τα προγνωστικά. Κολύμπησε μόλις τρία εκατοστά του δευτερολέπτου πιο αργά σε σχέση με τη Ρώμη (24.36 τότε, που είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ) και επί της ουσίας δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του. Ο Μακρυγιάννης, που είχε περάσει ως τρίτος από τους ημιτελικούς, έδωσε μεγάλη μάχη με τον Μάσιουκ, τον Ισραηλινό Μίχαελ Λαϊταρόφσκι και τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος, και τελικά έχασε μόνο από τον Πολωνό, εξασφαλίζοντας μία θέση στο... «γαλανόλευκο» βάθρο. Ο χρόνος του είναι μόλις ένα εκατοστό πιο αργός από το ατομικό ρεκόρ που πέτυχε χθες.

Να σημειωθεί ότι ο Χρήστου έφτασε τα έξι ατομικά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (επτά στο σύνολο, μαζί με το χθεσινό στα 4Χ100μ. ελεύθερο) και ξεπέρασε τον... προκάτοχό του, Αρη Γρηγοριάδη. Επίσης, έγινε ο πρώτος Ελληνας κολυμβητής που κατακτά δύο χρυσά μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα (ο Γρηγοριάδης είχε ένα στα 50μ. και ένα στα 100μ.) και ανέβασε τη χώρα μας στη δεύτερη θέση του πίνακα μεταλλίων. Στα 50μ. ύπτιο, η Ελλάδα έφτασε τα πέντε μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (3-1-1) και είναι δεύτερη στη σχετική λίστα, πίσω μόνο από τη Γερμανία.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 50μ. ύπτιο ανδρών:

1. Απόστολος Χρήστου (ΕΛΛΑΔΑ) 24.39

2. Κσαβέρι Μάσιουκ (Πολωνία) 24.63

3. Βαγγέλης Μακρυγιάννης (ΕΛΛΑΔΑ) 24.74

4. Μίχαελ Λαϊταρόφσκι (Πολωνία) 24.76

5. Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 24.85

6. Κόνορ Φέργκιουσον (Ιρλανδία) 24.87

7. Ανταμ Γιάσο (Ουγγαρία) 24.91

8. Ραλφ Τριμπούντσοφ (Εσθονία) 25.18

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

