Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Παρασκευής (21/6) το πρώτο σκέλος της εν Αθήναις καλοκαιρινής προετοιμασίας του, καθώς το βράδυ του Σαββάτου (22/6) θα αναχωρήσει για το Σλάντμινγκ της Αυστρίας, όπου θα παραμείνει έως τη 6η Ιουλίου, πραγματοποιώντας το βασικό στάδιο του «χτισίματος» της νέας σεζόν.

Οι «πράσινο», ωστόσο, θα «πετάξουν» για την Αυστρία χωρίς τον νεοαποκτηθέντα Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς η πρώην ομάδα του Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, για αδιευκρίνιστο λόγο (και κόντρα στη διεθνή πρακτική) δεν επιτρέπει στον διεθνή δεξιό μπακ να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πριν τις 30 Ιουνίου που τυπικά τελειώνει το συμβόλαιο του εκεί.

Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα, έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες από πλευράς του «τριφυλλιού», αλλά οι Άγγλοι είναι αμετάπειστοι. Ως εκ τούτου ο Μπάλντοκ θα ταξιδέψει απευθείας στην Αυστρία τις προσεχείς ημέρες.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα της Παρασκευής (21/6) στο «Γ. Καλαφάτης» οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με ασκήσεις κατοχής, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ντιέγκο Αλόνσο ανακοίνωσε την αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία. Στην αποστολή βρίσκονται 26 παίκτες, οι: Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Λίλο, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Φικάι, Ρούμπεν, Ζέκα, Τσόκαϊ, Τζούριτσιτς, Μαντσίνι, Αϊτόρ, Βιλένα, Αράο, Νίκας, Τρουιγιέ, Μπρέγκου, Κυριόπουλος, Κρυπαράκος, Γερεμέγεφ και Νταμπίζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.