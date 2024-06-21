Euro 2024: 4ος όμιλος, 2η αγωνιστική - Πολωνία-Αυστρία 1-3

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Γερά στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του EURO 2024 μπήκε η Αυστρία, μετά τη σημερινή της τεράστια νίκη επί της Πολωνίας με 3-1, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ήταν do or die και για τις δύο ομάδες μετά τις ήττες της πρεμιέρας από Ολλανδία και Γαλλία. Με το πρώτο «τρίποντο» αυτή που χαμογέλασε ήταν η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ, η οποία στο τελευταίο ματς της πρώτης φάσης των ομίλων θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και μπορεί να της αρκεί ακόμη και η ισοπαλία.

Αντίθετα, για τους Πολωνούς μετά τη δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς το τουρνουά επί της ουσίας τελείωσε. Θέλουν μόνο νίκη στο φινάλε απέναντι στη Γαλλία και να γίνει συνδυασμός αποτελεσμάτων στους άλλους ομίλους για να συνεχίσουν (ακόμη και ο συντελεστής των γκολ που έχουν έως τώρα, 2-5, δεν επιτρέπει να αισιοδοξούν).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

