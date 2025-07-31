Ποδόσφαιρο Γυναικών: Ανακοίνωσε Δημητρίου ο Ολυμπιακός

Ποδοσφαιρίστρια του Ολυμπιακού έγινε την Πέμπτη η Μαρία Δημητρίου. Ο «ερυθρόλευκος» Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την απόκτηση της 18χρονης αριστερής εξτρέμ για τον επόμενο χρόνο, ώστε να έχει μια επιλογή στον πάγκο για τα πλάγια της επίθεσης.

Η Δημητρίου την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Φείδωνα Άργους.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μαρία Δημητρίου. Η 18χρονη (ημ. γέννησης 20/6/2007) αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ, υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο κι εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του συλλόγου.

Στις πρώτες της δηλώσεις ως αθλήτρια του Ολυμπιακού, η Μαρία Δημητρίου ανέφερε τα εξής: «Είμαι πραγματικά χαρούμενη και περήφανη που πλέον ανήκω στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είμαι έτοιμη να δώσω το 100% του εαυτού μου για την ομάδα τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο κι έξω από αυτό. Θα παίξω με πάθος, προσήλωση και με σεβασμό για τη φανέλα που θα φορέσω. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, επιλέγοντάς με στην ομάδα».

Προηγούμενη ομάδα

2015-2025: Φείδων Άργους

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.