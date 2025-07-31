Σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης έστειλαν για άλλη μια φορά οι οπαδοί της ΑΕΚ, αυτή τη φορά από το γήπεδο του Ντέμπρετσεν, όπου βρέθηκαν για τη ρεβάνς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, οι φίλοι της Ένωσης φώναξαν συνθήματα κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης, με το «Free Palestine» να ακούγεται δυνατά από την εξέδρα. Το περιστατικό έρχεται λίγο μετά την τιμωρία της ΑΕΚ από την UEFA, λόγω των παλαιστινιακών σημαιών που είχαν αναρτήσει οι οπαδοί της στο πρώτο παιχνίδι στην OPAP Arena.

Κατά τη διάρκεια των συνθημάτων, από τα μεγάφωνα του γηπέδου άρχισε να παίζει δυνατά μουσική, σε μια προσπάθεια των ιθυνόντων της ισραηλινής ομάδας να καλυφθούν οι φωνές. Ωστόσο, μόλις τα τραγούδια σταμάτησαν, οι φίλοι της ΑΕΚ συνέχισαν ξανά τα συνθήματα, δείχνοντας ότι ήθελαν το μήνυμά τους να ακουστεί καθαρά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.