Ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι θα συνεχίσει να «τρέχει» με τη Red Bull και τη σεζόν 2026, βάζοντας τέλος στις φήμες περί μετακίνησής του στη Mercedes.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουν όλες οι φήμες. Για μένα ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι θα μείνω», δήλωσε ο Ολλανδός στους δημοσιογράφους ενόψει του GP Ουγγαρίας. «Συζητάμε διαρκώς στην ομάδα για την εξέλιξη του μονοθεσίου και όταν σκέφτεσαι να φύγεις, αυτά τα σταματάς. Εγώ δεν σταμάτησα ποτέ».

Ο Φερστάπεν έχει συμβόλαιο με τη Red Bull έως το 2028, με γνωστές ρήτρες αποδέσμευσης που όμως δεν ενεργοποιήθηκαν. Παρά την πτώση απόδοσης (τρίτος στο πρωτάθλημα με 2 νίκες σε 13 αγώνες), αποφάσισε να μείνει, παρότι η F1 εισέρχεται σε νέα υβριδική εποχή κινητήρων το 2026. Η Red Bull εξελίσσει τον δικό της κινητήρα μετά τη ρήξη με τη Honda, ενώ η Mercedes θεωρείται φαβορί για την επόμενη τεχνολογική γενιά.

Το πρόσφατο «διαζύγιο» με τον Κρίστιαν Χόρνερ ερμηνεύθηκε ως ακόμη μία κίνηση της Red Bull για να κρατήσει τον κορυφαίο οδηγό της. «Κάποιοι απλώς θέλουν να δημιουργούν... δράματα. Εγώ ήμουν πάντα ξεκάθαρος», τόνισε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Από την πλευρά της Mercedes, ο Τότο Βολφ δήλωσε πως προτεραιότητά του είναι η διατήρηση των Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, με τον Ράσελ να επιβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει και το 2025, παρότι ακόμα δεν έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο:

«Θέλω να περάσω τις δύο εβδομάδες διακοπών χωρίς να σκέφτομαι για συμβόλαια», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

