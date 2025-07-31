Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έγινε την Πέμπτη η Λέντσε Αντρέεφσκα. Ο «ασπρόμαυρος» Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την απόκτηση της 33χρονης εξτρέμ από τη Βόρεια Μακεδονία για τον επόμενο χρόνο, ώστε να ενισχυθεί με την αρχηγό της εθνικής ομάδας της γειτονικής χώρας στην προσπάθεια να επιστρέψει το τμήμα στον τίτλο της πρωταθλήτριας.

Η Αντρέεφσκα την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Ουνιέ Καντίν.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Λέντσε Αντρέεφσκα, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Γεννημένη στις 13/08/1992, η Λένι Άντρεφσκα αγωνίζεται ως εξτρέμ κι έχει ύψος 170cm.

Πρόκειται για μία παίκτρια με μεγάλη εμπειρία, ταχύτητα και τεχνική, ενώ διακρίνεται για την ικανότητά της στις πάσες ‘κλειδί’, τη σέντρα και το σκοράρισμα, ούσα μία πολυδιάστατη αθλήτρια τόσο στο δημιουργικό, όσο και στο εκτελεστικό κομμάτι.

Έχει κατακτήσει οκτώ φορές το πρωτάθλημα Σκοπίων, μία φορά το πρωτάθλημα Αλβανίας και τέσσερις φορές το Κύπελλο Σκοπίων. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί δέκα σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το UEFA Women's Champions League. Την περασμένη σεζόν (2024-25) αγωνίστηκε στην Τουρκία, φορώντας τη φανέλα της Ουνιέ Καντίν, μετρώντας 24 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 8 γκολ κι 9 ασίστ.

