«Άρρωστη» εμφάνιση Μέσι στο 6 - 0 της Αργεντινής επί της Βολιβίας - Τεσσάρα της Βραζιλίας στο Περού του βασικού Κάλενς

Mε τον Λιονέλ Μέσι να πραγματοποιεί ονειρεμένη εμφάνιση με χατ τρικ και 2 ασίστ η Αργεντινή σκόρπισε 6-0 τη Βολιβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Lionel Messi

One Messi show και παραμονή στην κορυφή για την Αργεντινή. Οι πρωταθλητές κόσμου, έστησαν πάρτι στο «Μονουμεντάλ» με τον σπουδαίο τους αρχηγό να σημειώνει χατ-τρικ και να μοιράζει και δυο ασίστ στην εμφατική νίκη με σκορ 6-0 επί της Βολιβίας.

O «Πούλγκα» άνοιξε το σκορ στο 19' με κοντινό πλασέ μετά από ασίστ του Λαουτάρο Μαρτίνες, ενώ πριν φύγει το ημίχρονο, με μια ασίστ στον φορ της Ίντερ στο 43' και ακόμη μια στον Άλβαρες οι «αλμπισελέστε» έφτασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 69' ο Τιάγκο Αλμάντα έκανε το 4-0, με τον Μέσι να ολοκληρώνει την ονειρεμένη του εμφάνιση με γκολ στο 84' και το 86' για το τελικό 6-0!

