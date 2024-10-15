Την πρώτη ήττα της στη φετινή σεζόν υπέστη το βράδυ της Τρίτης (15/10) ηΑΕΚ Betsson BC.

Μετά από τρεις πειστικές νίκες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, η «Ένωση» δεν τα κατάφερε στη Γερμανία, γνωρίζοντας βαριά εκτός έδρας ήττα από τη Βόννη με σκορ 93-74, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.

Αποτέλεσμα που δεν λέει… όλη την αλήθεια του ματς και αδικεί την προσπάθεια των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα, αφού μέχρι και το 31' οι «κιτρινόμαυροι» ήταν μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα (62-61)! Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο η ελληνική ομάδα έπαθε «μπλακ άουτ» και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους Γερμανούς να σκοράρουν κατά ριπάς από την περιφέρεια για το εντυπωσιακό επιμέρους 34-15 της περιόδου!

Για την «Ένωση» ξεχώρισαν οι Σι Τζέι Μπράις και Χάντερ Χέιλ με 18 και 14 πόντους αντίστοιχα, σε μια βραδιά όπου η ομάδα είχε 19 λάθη για 12 ασίστ. Όσον αφορά τους γηπεδούχους, που σούταραν με 47% από το τρίποντο (15/32τρ.), πρώτος σκόρερ ήταν ο ΜακΓκί με 23 πόντους.

Το ματς:

Η ΑΕΚ, που ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Χαμπ, Χέιλ, Νετζήπογλου, Κουζέλογλου και Γκόλντεν στην αρχική της πεντάδα, μπήκε κάπως νωχελικά και μουδιασμένα στο ματς, επιτρέποντας στη Βόννη να βρει ρυθμό και να ξεφύγει στο σκορ.

Με τρίποντα των Χουμ και Γκρίσελ, αλλά και τα δίποντα των Πάπε και Φλέμινγκ, οι Γερμανοί προηγήθηκαν με 12-2 στο 3'.

Η είσοδος του Γκρέι στο παρκέ βοήθησε την «Ένωση» να βρει μια κάποια ισορροπία στο παιχνίδι της, με τον Αμερικανό και τον Νετζήπογλου να μειώνουν σε 12-6 στο 5άλεπτο. Η Βόννη συνέχισε να βρίσκει μεγάλα σουτ πίσω από τα 6,75μ., εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +13 και το 22-9 στο 7', προτού η ελληνική ομάδα απαντήσει με ένα γρήγορο σερί 8-0 δια χειρός Χαμπ και Μπράις για το 22-17 ένα λεπτό αργότερα. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ΑΕΚ και με δύο εύκολα καλάθια στο φινάλε, «έγραψαν» το 26-17 της πρώτης περιόδου.

Με δύο μαζεμένα τρίποντα του Αλέγκρι ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, με το σύνολο του Ρόελ Μορς να πηγαίνει για πρώτη φορά στο +15 και το 32-17 στο 11'. Κάπου εκεί, όμως, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή τον Αλίν, που είχε πέντε πόντους, έτρεξε ένα σερί 9-0, ροκανίζοντας τη διαφορά στους 6 πόντους (32-26) στο 14'! Με δύο καλάθια του Κένεντι, η Βόννη πήγε εκ νέου σε διψήφια διαφορά (36-26), με τους Γκρέι και Μπράις να βρίσκουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι για το 39-33 στο 19'. Μάλιστα, με ένα τρομερά δύσκολο γκολ-φάουλ του Χάντερ, η «Ένωση» πήγε στα αποδυτήρια πίσω με διαφορά 3 πόντων για το 39-36 του ημιχρόνου, εξαργυρώνοντας ουσιαστικά την πολύ καλή αμυντική της παρουσία στη 2η περίοδο, δεχόμενη μόλις 13 πόντους.

Στις αρχές της τρίτης περιόδου, η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει στην ελάχιστη τιμή της διαφοράς με το καλάθι του Νετζήπογλου (39-38). Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και εδώ, υπέπεσε σε πολλά και φτηνά λάθη. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε 5 λάθη στα πρώτα πέντε λεπτά του δεκαλέπτου, με τη Βόννη να επωφελείται αυτής της συνθήκης, ανεβάζοντας εκ νέου τη διαφορά στο +8 για το 51-43 στο 25'.

Κάπου εκεί, η «Ένωση» έσφιξε την άμυνά της και με τον Χάντερ Χέιλ να ηγείται επιθετικά, κατάφερε να επιστρέψει ξανά στο ματς. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκπληκτικός στο επιθετικό κομμάτι και με 8 προσωπικούς πόντους, μείωσε σε 55-54 στο 28'! Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Γκρέι με κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 55-56, για να έρθει ο Κουζμίνσκας και με ένα μακρινό τρίποντο να στείλει τη «βασίλισσα» στο +4 και το 55-59 στο 29'! Η Βόννη, όμως, με τέσσερις πόντους του ΜακΓκί στο φινάλε, έφερε το ματς στα ίσα για το 59-59 της περιόδου.

Με τρίποντο του ΜακΓκί ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος, με τον Μπράις να απαντά με σουτ δύο πόντων για το 62-61 στο 31'. Στη συνέχεια, η ΑΕΚ, όχι μόνο δυσκολεύτηκε αρκετά στο σκοράρισμα, αλλά είδε και την άμυνά της να εξασθενεί, δεχόμενη σχετικά εύκολα καλάθια. Κάπως έτσι και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον ΜακΓκί, η Βόννη κατάφερε να «χτίσει» νέα διψήφια διαφορά, πηγαίνοντας στο +11 και το 74-63 στο 34'. Κουζμίνσκας και Μπράις με ένα γρήγορο 5-0 σερί έκαναν το 74-68, ωστόσο, η Βόννη με καταιγισμό τριπόντων στο τελευταίο 4λεπτο του αγώνα, όχι μόνο «καθάρισε» την υπόθεση νίκης, αλλά εκτόξευσε και τη διαφορά στο +19 για το τελικό 93-74, με την ΑΕΚ να παθαίνει ένα μεγάλο «μπλακ άουτ» στο τέλος, αδικώντας την όλη προσπάθειά της.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 39-36, 59-59, 93-74.

