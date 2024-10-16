Νίκησε τον Παναθηναϊκό η Παρί

Προβληματική εμφάνιση και ήττα για τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να δείξουν το συνηθισμένο τους αγωνιστικό πρόσωπο στο «Μπερσί» και ηττήθηκαν με σκορ 84-80 από την ανώτερη Παρί, γνωρίζοντας το πρώτο τους αρνητικό αποτέλεσμα στη φετινή Ευρωλίγκα και πέφτοντας στο 2-1!

Από το πρώτο λεπτό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπεσε στην… παγίδα των Παριζιάνων, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, έχασε τα ριμπάουντ και επέτρεψε στους γηπεδούχους να τρέξουν. Το αποτέλεσμα ήταν το 42-27 στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, με το «τριφύλλι» πάντως να μαζεύει τη διαφορά μέχρι το ημίχρονο (45-39).

Στο δεύτερο μέρος, όλοι περίμεναν ο Παναθηναϊκός να ανεβάσει «στροφές» μετά το καλό κλείσιμο στο πρώτο, ωστόσο οι «πράσινοι» παρουσίασαν ξανά τις «παθογένειες» του πρώτου 20λέπτου και επέτρεψαν στην «πρωτάρα» Παρί να διατηρήσει άνετα το προβάδισμα.

Παρόλα αυτά, στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου, ο «επτάστερος» πλησίασε στους 5 (73-68) και είχε πολλές ευκαιρίες για να μειώσει κι άλλο, όμως οι κάκιστες επιλογές στην επίθεση τον κράτησαν χωρίς πόντο για παραπάνω από 5 λεπτά και έφεραν την ήττα, παρά μια τελική αντεπίθεση, η οποία ήρθε αργά.

Ο Ναντίρ Ιφί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Γάλλους, μετρώντας 20 πόντους. Τον νεαρό γκαρντ ακολούθησαν οι Τι Τζέι Σορτς (16 πόντοι, 7 ασίστ), Κόλιν Μάλκολμ (14 πόντοι) και Τάισον Γουόρντ (9 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Για τον Παναθηναϊκό, που στρέφεται τώρα στο ματς της Μαδρίτης με τη Ρεάλ μεθαύριο (17/10), κορυφαίος ήταν ο «συγκινητικός» Ματίας Λεσόρ, που σημείωσε double-double με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη. Κέντρικ Ναν και Λορέντζο Μπράουν ακολούθησαν με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα, όμως ο πρώτος ήταν άστοχος με 6/16 σουτ.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ του αγώνα με τρίποντο του Γκριγκόνις (0-3). Ο Χέιζ μείωσε από κοντά, ωστόσο ο Λεσόρ απάντησε για το 2-5. Ο Γουόρντ ισοφάρισε σε 5-5 με δικό του μακρινό σουτ, ενώ ο Λεσόρ συνεργάστηκε ωραία με τον Γκριγκόνις και σκόραρε ξανά στη ρακέτα (5-7). Ο Σαρβίν ισοφάρισε με ωραία δημιουργία του Σορτς (7-7), με τον Μήτογλου να τρέχει στον αιφνιδιασμό και να γράφει το 7-9. Ο Μάλκολμ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων από τις 45 μοίρες (10-9) για το πρώτο προβάδισμα των γηπεδούχων, ενώ ο Ιφί πήρε τη σκυτάλη με συνεχόμενους πόντους για το 14-9. Ο Οσμάν έκοψε το σερί του με τρίποντο (14-12), όμως ο Ιφί απάντησε με τον ίδιο τρόπο (17-12). Ο Μπράουν έβαλε και αυτός σουτ από μακριά (17-15) αλλά ο Γάλλος γκαρντ συνέχισε την τρελή του εμφάνιση με λέι απ (19-15). Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 21-19 με καλάθια από Σορτς και τον εξαιρετικό Μπράουν.



Στη δεύτερη περίοδο, Γουόρντ και Γουαταρά έφεραν την Παρί στο +6 για πρώτη φορά (25-19). Ο Σορτς και ο Γιάντουνεν ανέβασαν τη διαφορά στο +8 (31-23) για τους γηπεδούχους, ενώ το κακό διάστημα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, με τον Μάλκολμ να βάζει τρίποντο και τον Σορτς λέι απ για τη διψήφια διαφορά (36-25). Ο πρώτος ευστόχησε και πάλι από μακριά για το +14 (39-25) της τρομερής Παρί. Ο Λεσόρ έδωσε μία λύση με κάρφωμα (39-27), όμως ο «καυτός» Ιφί έβαλε φοβερά δύσκολο τρίποντο και έγραψε το 42-27. Ο Γκραντ έδωσε ανάσα στους φιλοξενούμενους με σουτ τριών πόντων (42-30). Δύο καλές άμυνες οδήγησαν σε βολές του Λεσόρ (42-33), όμως ο Γουόρντ έκοψε τη φόρα των πρασίνων με κάρφωμα στο τρανζίσιον (44-33). Ο Σλούκας και ο Γάλλος σέντερ των πρασίνων πήγαν στη γραμμή (44-37), με τον Ναν να γράφει το τελικό 45-39 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ναν μείωσε στο τρανζίσιον (45-41), όμως ο Σορτς απάντησε στη λήξη της γαλλικής επίθεσης για το 47-41. Ο Μπράουν πήρε τρεις βολές και έβαλε τις δύο (47-43), ενώ στην επόμενη φάση εξασφάλισε επιθετικό ριμπάουντ και ευστόχησε σε άλλη μία (47-44). Ο Χέιζ με φόλοου κάρφωμα έδωσε λύση στους γηπεδούχους (49-44), με τον Σορτς να σκοράρει γκολ φάουλ (52-44) και τον Λεσόρ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 52-46. Ο Μπράουν μείωσε με λέι απ σε 56-48 μετά από ένα μίνι σερί των Γάλλων, όμως ο τρομερός Σορτς σκόραρε από μέση απόσταση (58-48). Ο Λεσόρ έβαλε ένα ωραίο λέι απ, όμως ο Ιφί απάντησε με τον ίδιο τρόπο (62-50). Ο Ναν σκόραρε δύσκολο τρίποντο από τη γωνία (62-53), με τον Ιφί να ευστοχεί από τη γραμμή για το 64-53. Ο Ιφί και ο Γκραντ αντάλλαξαν τρίποντα για το 69-59 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Χουάντσο και ο Ναν με λέι απ μείωσαν σε 69-63 για τον Παναθηναϊκό. Ο Χέιζ έδωσε λύση στην Παρί, ενώ ο Γουαταρά με βολές έγραψε το 73-64. Ο Ερνανγκόμεθ σκόραρε ξανά από κοντά (73-66), πριν ο Λεσόρ μειώσει κι άλλο με φόλοου (73-68). Τα συνεχόμενα λάθη των πρασίνων δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν κι άλλο, με τον Σορτς να αστοχεί τέσσερις φορές από τη γραμμή. Ο Σι έβαλε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή, ενώ ακολούθησαν κακές επιλογές στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Ιφί με μία βολή μετά από τεχνική ποινή έγραψε το 76-68, ενώ στην ίδια φάση ο Ναν υπέπεσε σε αντιαθλητικό και οι βολές του Γιάντουνεν έστειλαν την Παρί στο 78-68. Ο Ναν μείωσε και ο Γκριγκόνις με γκολ φάουλ έγραψε το 80-73. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε και τρίποντο για το 81-76, όμως ο Μάλκολμ ήταν ψύχραιμος στις βολές και έγραψε το 83-76. Ο Γκριγκόνις κέρδισε φάουλ πριν μπει η μπάλα στο παρκέ (τεχνική ποινή), έβαλε τη βολή και ο Χουάντσο με τρίποντο μείωσε σε 83-80. Ο Ερέρα πήγε στη γραμμή και σημείωσε το 84-80, που ήταν και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 45-39, 69-59, 84-80

