Παναθηναϊκός: Έπαιξε όσο χρειάστηκε και σάρωσε το Περιστέρι με σούπερ Μήτογλου

«Σβηστό» προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ με σκορ 88-68 και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα προημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL, θέλοντας μία ακόμη νίκη για την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.



Για τρία δεκάλεπτα, οι φιλοξενούμενοι έδωσαν μεγάλη «μάχη», καθώς κατάφεραν λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου να μειώσουν στον πόντο (58-57). Από εκεί και πέρα, όμως, ο Παναθηναϊκός πάτησε το «γκάζι» και ανέβασε σε υψηλά επίπεδα τη διαφορά, φτάνοντας σε μία εύκολη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 τάπες ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, που έκανε μεγάλο step-up από τη στιγμή που μείωσαν οι φιλοξενούμενοι. 15 πόντους είχε ο Τζέντι Όσμαν και 13 μαζί με 6 ριμπάουντ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Θετικός με 8 πόντους ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, πήραν ανάσες οι βασικοί του Παναθηναϊκού που δεν ξεπέρασαν τα 20 λεπτά συμμετοχής, πέρα από τον Όσμαν.



Για το Περιστέρι, που κρατάει την εικόνα του για σχεδόν τρεις περιόδους, 18 πόντους με 4/8 τρίποντα είχε ο εξαιρετικός Τζορτζ Πάπας, ενώ 10 πόντους και 15 ριμπάουντ (τα 10 επιθετικά) μέτρησε ο Κρις Κόφεϊ και 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ο Σι Τζέι Χάρις.



Επόμενο ματς την άλλη Κυριακή (13/04, 20:15) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το ματς



Το Περιστέρι άνοιξε το σκορ του αγώνα με κάρφωμα του Κόφεϊ (0-2), πριν ο Γκακ γράψει το 0-4 με χουκ από κοντά. Ο Όσμαν έβαλε συνεχόμενους πόντους (5-7), πριν ο Ερνανγκόμεθ πετύχει το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού για το 8-7. Ο Χάρις με δύσκολο σουτ έβαλε ξανά μπροστά τους φιλοξενούμενους (8-9), πριν ο Σλούκας ευστοχήσει από μακριά για το 11-9. Ο Ζούγρης ισοφάρισε από κοντά (11-11), πριν ο Πάπας τρέξει στον αιφνιδιασμό και γράψει το 11-13. Ο Σλούκας έκανε ωραία ενέργεια και επιτέθηκε στο καλάθι (13-13), πριν οι Πάπας και Χάρις βάλουν από ένα τρίποντο για το 14-19. Ο αρχηγός των «πράσινων» έκλεψε και σκόραρε (16-19), όμως ο Πάπας ήταν «καυτός» και εκτέλεσε ξανά από μακριά για το 16-22. Γκέιμπριελ και Χουάντσο μείωσαν για τους γηπεδούχους (20-22), με τον Ισπανό να βάζει buzzer beater από το κέντρο για το 25-23 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μήτογλου έγραψε από μέση απόσταση το 27-23. Μετά από κλέψιμο του Καλαϊτζάκη, ο Μπράουν έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και σκόραρε για το 29-23. Ζούγρης και Μήτογλου αντάλλαξαν καλάθια (31-25), όμως το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση με Πάπας και Έντι και μείωσε σε 32-30. Ο Σαμοντούροφ έβαλε το πρώτο του καλάθι από κοντά (34-30), πριν ο Ναν κάνει το ίδιο για το 36-30. Ο Μήτογλου με χουκ ανέβασε τη διαφαορά στο +8 για τον Παναθηναϊκό (38-30), με τον Πάπας να μειώνει με τρίποντο σε 38-34. Ο Σαμοντούροφ σκόραρε δύο συνεχόμενες φορές (42-34), ενώ ο Ναν έκανε τη διαφορά διψήφια με βολές (45-34). Το ημίχρονο έληξε με σκορ 47-35 χάρη σε ένα σουτ του Μπράουν και μία βολή του Κόφεϊ.

Στο δεύτερο μέρος, ο Χάρις με λέι απ μείωσε για το Περιστέρι (48-37), ενώ ο Σλούκας από μέση απόσταση έγραψε το 50-37. Ο Πάπας με τρίποντο από τη γωνία συνέχισε το εξαιρετικό του παιχνίδι (51-41), πριν ο Χάρις βάλει νέο μακρινό σουτ για το 51-44. Ο Κόφεϊ πέτυχε τρίποντο και ο Χουάντσο γκολ φάουλ (55-47), με τον Χάρις να ευστοχεί ξανά από μακριά για το 55-50. Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού κέρδισε φάουλ και έβαλε μία βολή (56-50), με τον Ζούγρη να πετυχαίνει γκολ φάουλ και τον Χουάντσο κάρφωμα για το 58-52. Ο Πάπας επιτέθηκε στο καλάθι και σκόραρε (58-54), πριν ο Κόφεϊ φέρει το ματς στον πόντο με τρίποντο για το 58-57. Ο Όσμαν έδωσε λύση στους γηπεδούχους με γκολ φάουλ (61-57), πριν ο Μήτογλου βάλει τρίποντο για το 64-57. Ο ίδιος πήρε την ασίστ του Γκραντ και σκόραρε με λέι απ για το 66-57 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Έντι έβαλε ένα φλόουτερ και μείωσε σε 66-59. Ο Μήτογλου συνέχισε το καλό του διάστημα με τρίποντο και καλάθι από κοντά, γράφοντας το 71-59. Ο Έλληνας φόργουορντ βρήκε με ασίστ τον Σαμοντούροφ για λέι απ (73-59), με τον Όσμαν να πετυχαίνει πέντε συνεχόμενους πόντους για το 78-59. Ο Ναν ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 (80-59), με τους Πουλιανίτη και Καλαϊτζάκη να ανταλλάζουν τρίποντα για το 84-62. Από εκεί και πέρα, το μόνο ενδιαφέρον στο ματς ήταν το τελικό σκορ, καθώς η διαφορά ήταν ήδη πολύ μεγάλη, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 25-23, 47-35, 66-57, 88-68

