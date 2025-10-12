Με τέσσερις αλλαγές η ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στη Δανία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει φανέλα βασικού σε Βλαχοδήμο (που αντικαθιστά τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια), Ρότα και Ιωαννίδη, ενώ επιστρέφει στο αρχικό σχήμα ο Καρέτσας, ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή κόντρα στη Σκωτία. Αφού είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση παραμονές του αγώνα.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Συνεπώς, ο Βλαχοδήμος θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Μαυροπάνο και Κουλιεράκη στα στόπερ, ενώ Ρότα και Τσιμίκας στα μπακ. Κουρμπέλης και Ζαφείρης στα χαφ, με τους Καρέτσα (δεξιά), Μπακασέτα και Τζόλη (αριστερά) να είναι η τριάδα πίσω από τον Ιωαννίδη.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος – Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης - Ιωαννίδης

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Μουζακίτης, Μασούρας, Δουβίκας, Παυλίδης, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Μάνταλος, Γιαννούλης, Σιώπης

