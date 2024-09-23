Λογαριασμός
Πέθανε ο Ασίμ Παρς σε ηλικία 49 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ασίμ Παρς- Ήταν διεθνής Τούρκος μπασκετμπολίστας έχοντας αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Παρς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Ασίμ Παρς.

Ο Τούρκος διεθνής μπασκετμπολίστας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις Αρχές μέχρι τώρα να μην έχουν κάνει γνωστά τα αίτια του θανάτου.

Ο Παρς, με καταγωγή από τη Βοσνία είχε αγωνιστεί στις Γαλατάσαραϊ, Ζάγκρεμπ, Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Εφές, Ντιναμό Μόσχας, Καρσίγιακα και Τουρκ Τέλεκομ.

Ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Τουρκίας που είχε φτάσει στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket 2001.

TAGS: Τούρκος μπάσκετ Θανατος
