Τι γίνεται όταν ο Ολυμπιακός μένει εκτεθειμένος στο 3ο λεπτό…

Προερχόμενος από ένα σοκαριστικό, για τα δεδομένα του Ολυμπιακού, αποτέλεσμα, όπως το 0-0 με τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη, δεν υπήρχε κάτι χειρότερο για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να συμβεί από αυτό που συνέβη στο Χαριλάου, να φάει ένα γκολ από τα αποδυτήρια, από τον Μανού Γκαρθία στο 3’.

Για να καταλάβετε τη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης, να σας θυμίσω τρία περσινά παιχνίδια, με τρεις διαφορετικούς προπονητές στον πάγκο…

Φράϊμπουργκ-Ολυμπιακός 1-0 με γκολ στο 3’ με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Τελικό σκορ 5-0…

Λαμία-Ολυμπιακός 1-0 με γκολ στο 4’ με τον Κάρλο Καρβαλιάλ. Τελικό σκορ 1-0…

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 με γκολ στο 5’ με τον Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τελικό σκορ 1-4…

Και τώρα…

Άρης-Ολυμπιακός 1-0 με γκολ στο 3’ με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Τελικό σκορ 2-1…

Τέσσερις φορές στα συνολικά 60 παιχνίδια του πέρυσι και φέτος ο Ολυμπιακός ξεκίνησε παιχνίδι του δεχόμενος γκολ, όπως λέμε από τα αποδυτήρια. Και στα τέσσερα έχασε! Στα δύο του ελληνικού πρωταθλήματος, από τη Λαμία και τον Άρη, χωρίς σχόλια…Και στα δύο ευρωπαϊκά συνολικά έφαγε εννιά γκολ…



