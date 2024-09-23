«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στις 00:45 στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Δείτε το trailer:
Απόψε: Άρης-Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Ο πρόωρος ανταγωνισμός της κορυφής. Σχολιάζουν ο τεχνικός αναλυτής Χάρης Παππάς και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Ακόμη: Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.
Αποκάλυψη: Η δικογραφία της δολοφονίας Λυγγερίδη και οι εγκληματικές οργανώσεις που κρύβονται πίσω από τους χούλιγκανς.
Στο studio, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας Σάββας Δημητριάδης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.
Το μακροβιότερο talk show, απόψε, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.