«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στις 00:45 στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ»  με τον Κυριάκο Θωμαΐδη 

Δίκη

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Δείτε το trailer:

Απόψε: Άρης-Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Ο πρόωρος ανταγωνισμός της κορυφής. Σχολιάζουν ο τεχνικός αναλυτής Χάρης Παππάς και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Ακόμη: Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Αποκάλυψη: Η δικογραφία της δολοφονίας Λυγγερίδη και οι εγκληματικές οργανώσεις που κρύβονται πίσω από τους χούλιγκανς.

Στο studio, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας Σάββας Δημητριάδης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

