«Πετάει» για τα σούπερ φιλικά στην Ιταλία ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί επί ιταλικού εδάφους για να κοντραριστεί με την Πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, αλλά και τη φιναλίστ του Champions League της περασμένης σεζόν, Ίντερ.



Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τα δύο εντυπωσιακά φιλικά ματς για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για το φετινό καλοκαίρι, ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου σε ένα 10ήμερο από τώρα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να δοκιμάσει πράγματα και να δει τους ποδοσφαιριστές του σε αναμετρήσεις με ξεκάθαρο... άρωμα Champions League, με τους νταμπλούχους να γνωρίζουν πως τέτοιας δυναμικής θα είναι και οι αντίπαλοί τους στην προσεχή League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.



Οι Πειραιώτες θα καταλύσουν στην Ισέρνια και θα προπονηθούν στο ανακαινισμένο στάδιο Lancellotta, με τη σημερινή (13/08) απογευματινή τους προπόνηση εκεί να γίνεται με ανοιχτές θύρες.

